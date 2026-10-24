Conrado Giménez, fundador de la Fundación Madrina, recibe en Badajoz el Premio Familia Numerosa 'José Ramón Losana'

El presidente y fundador de la Fundación Madrina recibe el Premio Familia Numerosa 'José Ramón Losana', a 10 de octubre de 2026 en Badajoz. - FUNDACIÓN MADRINA

BADAJOZ 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente y fundador de Fundación Madrina, Conrado Giménez Agrela, ha recibido el Premio Familia Numerosa 'José Ramón Losana', en su categoría individual, por una trayectoria de más de 25 años dedicada a la protección de la maternidad, la infancia y las familias en situación de vulnerabilidad.

El galardón se entregó el sábado 10 de octubre durante el XV Congreso Nacional de Familias Numerosas, celebrado en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) bajo el lema 'Familia numerosa, el mejor lugar para crecer'. El encuentro reunió a alrededor de 300 personas, entre ellas numerosas familias con niños llegadas de toda España.

Hicieron entrega del premio el vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera Barrera; y el presidente de la Federación Española de Familias Numerosas (Fefn), José María Villalón.

El galardón, según ha informado la Fundación Madrina en un comunicado, supone el reconocimiento a la trayectoria profesional y humana de Giménez, que dejó la investigación biomolecular y las finanzas para acompañar a familias en situaciones de extrema dificultad.

En el año 2000, impulsó Fundación Madrina, que en más de dos décadas ha desarrollado programas de atención social y sociosanitaria para embarazadas, madres, bebés, niños y familias vulnerables, y ha atendido a cerca de un millón de niños y madres.

Durante el acto de entrega del premio, Giménez trasladó su agradecimiento a sus padres, recordando su propia experiencia como hijo mayor de una familia numerosa. Después trasladó el protagonismo del premio a las madres que ha acompañado durante más de dos décadas.

Tuvo, además, un recuerdo para las familias numerosas que Fundación Madrina ha ayudado a realojar en Extremadura y en otros puntos de España.

"Este reconocimiento no representa solamente una trayectoria personal. Representa a tantas madres que, incluso cuando todo parece estar en contra, se levantan cada mañana para cuidar de sus hijos y ofrecerles un futuro mejor", trasladó durante su intervención Conrado Giménez.

La Fundación Madrina acompaña a embarazadas, madres con bebés y familias que afrontan pobreza, exclusión social, emergencia o falta de vivienda. Su intervención abarca ocho áreas: salud, alimentación, vivienda, formación, empleo, emprendimiento, acompañamiento y emergencia humanitaria, a través del Banco del Bebé, los recursos de acogida, la atención sociosanitaria, la formación y el programa Pueblos Madrina.