La Consejería de Agricultura confirma un casos del virus de lengua azul en la comarca de Coria (Cáceres)

MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha confirmado, por medio del Laboratorio Nacional de Regencia, un caso del serotipo 4 del virus de la lengua azul en la comarca de Coria (Cáceres).

Dicha comarca, como sucede con toda Extremadura, ya se encontraba dentro de la zona de restricción por este serotipo tal y como quedó establecido en la Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.

Las muestras fueron tomadas el pasado 6 de septiembre en la explotación centinela de bovinos, ubicada en el término municipal de Coria, en el marco de la vigilancia activa prevista en el Programa nacional de vigilancia, control y erradicación de la lengua azul.

Los animales utilizados como centinelas son bovinos jóvenes, no vacunados de lengua azul (no protegidos), que se someten a pruebas regularmente con el objetivo de facilitar una detección temprana de cualquier circulación del virus de la lengua azul en dicha comarca. Los animales no muestran sintomatología compatible con la enfermedad, ni tampoco hay constancia de síntomas en animales de especies sensibles de explotaciones del entorno, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

En esta comarca de Coria, al igual que en el resto de Extremadura, ya eran zonas de restricción del serotipo 4, por ello, se está vacunando en las explotaciones de bovino y ovino frente a este serotipo, por lo que no se han detectado sintomatología frente a esta enfermedad.

Tras la comunicación de este foco la situación sigue como hasta ahora, es decir, se seguirá aplicando las mismas medidas de control de movimientos y de vacunación establecidas en la Orden APA/1251/2020, del 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul, así como un refuerzo de la vigilancia pasiva, recordando la obligación de comunicación de cualquier sospecha.

Para llevar a cabo la vacunación frente al serotipo 4, la Dirección General de Agricultura y Ganadería, a través del Servicio de Sanidad Animal, seguirá manteniendo a disposición de los ganaderos de bovino y ovino las dosis vacunales gratuitas necesarias.

Finalmente, la Consejería de Agricultura recuerda que la lengua azul es una enfermedad vírica que se transmite mediante mosquitos del género Culicoides, y que afecta a rumiantes de diferentes especies, pero que "en ningún caso afecta al hombre".