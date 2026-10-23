La Consejería de Educación flexibiliza la permanencia presencial de los docentes en los centros públicos de Extremadura

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha publicado la Instrucción nº 24/2026 que flexibiliza la permanencia presencial de los docentes en los centros educativos públicos de la región.

Esta medida entrará en vigor el próximo lunes, 26 de octubre, y da respuesta a una "reivindicación histórica" de los maestros y docentes extremeños, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

La instrucción establece que los periodos complementarios que se sitúen fuera de la franja horaria de 9,00 a 14,00 horas tendrán, con carácter general, la consideración de no presenciales en el centro para los maestros de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

Asimismo, el profesorado de Secundaria y de enseñanzas de régimen especial que disponga de periodos de compensación por superar los 18 periodos lectivos semanales quedará exento de la obligación de permanencia presencial durante esos periodos.

Educación ha señalado que esta medida no supone eliminar horas de trabajo ni reducir las obligaciones profesionales del profesorado, sino que se trata de flexibilizar dónde se realizan determinadas tareas, de manera que los docentes puedan abandonar el centro al finalizar sus clases cuando no tengan reuniones, tutorías, atención a las familias u otras gestiones que requieran su presencia física. Las tareas que no exijan presencialidad podrán desarrollarse de forma telemática, de acuerdo con lo establecido en la instrucción.

"Esta flexibilización permitirá avanzar en la conciliación de la vida laboral y personal de los profesionales de la enseñanza, con especial incidencia en aquellos docentes que trabajan en centros educativos de zonas rurales y que, en muchos casos, deben realizar desplazamientos diarios", ha resaltado la consejería.

La iniciativa forma parte de las mejoras recogidas en el Plan Horizonte+, un acuerdo de medidas que ya se están desarrollando para mejorar las condiciones del profesorado extremeño.

La consejería ha afirmado que continuará trabajando para mejorar las condiciones en las que los docentes desarrollan su labor.