El Consejo Escolar de Extremadura aprueba como días no lectivos del curso 2018-2019, el 8 de enero y el 12 de abril

La comisión permanente del Consejo Escolar de Extremadura ha aprobado este jueves la modificación del calendario escolar 2018-2019, de tal forma que se acorta el segundo trimestre en dos días mediante la ampliación de las vacaciones de Navidad hasta el día 8 de enero y adelantando las vacaciones de Semana Santa al 12 de abril.

Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, la delegada provincial de Educación de Cáceres y vicepresidenta del Consejo Escolar de Extremadura, María Luisa Guillén Álvarez, tras la reunión de la comisión permanente del consejo, celebrada este jueves en Mérida.

De esta forma, Guillén ha explicado que la resolución del 23 mayo de 2018 de la consejería de Educación, en la que se aprobó el calendario escolar 2018-19, contemplaba el martes, 19 de marzo, como día festivo y el lunes 18, como no lectivo para hacer puente, sin embargo en el calendario laboral, el día 19 no figuraba como festivo y por ello, era "necesario" cambiar el calendario escolar en dos días no lectivos, ha señalado.

Ante esta situación, la consejería de Educación propuso adelantar el fin de curso al 19 de junio, en lugar del día 21, como estaba previsto inicialmente.

Por su parte, ha relatado, los sindicatos propusieron "acortar" el segundo trimestre ya que, según Guillén, "consideraban que era el más largo", de tal forma que las vacaciones de Navidad se ampliarían un día más, hasta el 8 de enero y las de Semana Santa se adelantarían un día, al 12 de abril, ha afirmado la delegada provincial de Educación.

De esta forma, Guillén ha destacado que ambas propuestas se han debatido en la comisión permanente celebrada este jueves y se ha aprobado, por unanimidad, la opción de "acortar" el segundo trimestre.

Por último, ha anunciado que el Consejo Escolar ha elevado la decisión del comité permanente a la Secretaría General de Educación para que "dé el visto bueno a la propuesta y rectifique el calendario escolar lo antes posible", ha concluido.