El Consorcio MásMedio amplía la gestión del agua con la incorporación de cinco municipios de la provincia de Cáceres

Instalaciones de abastecimiento que se mejorarán a través del Consorcio MásMedio - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha ampliado la gestión del agua con la incorporación de cinco municipios de la provincia que se suman a los que ya estaban adheridos a este consorcio. Se trata de Palomero, Marchagaz, Pedroso de Acím, Holguera, Carcaboso y su pedanía Valderrosas.

Los nuevos contratos de servicios, con una inversión total estimada superior a los 3 millones de euros, permitirán mejorar la gestión y el control de los servicios de abastecimiento de agua de estas localidades.

Las empresas interesadas en participar en los procedimientos de licitación para la mejora de este servicio han visitado en estas semanas las instalaciones objeto de los contratos con el propósito de adecuar sus soluciones técnicas y preparar sus ofertas económicas en esta fase de licitación.

La licitación de estos contratos se produce tras la encomienda de gestión de los servicios de abastecimiento por los ayuntamientos señalados, que se incorporan a la gestión supramunicipal del Consorcio MásMedio, dependiente de la Diputación de Cáceres.

Esta gestión consorciada permite una administración eficaz, eficiente, justa y sostenible los recursos y servicios ambientales para la ciudadanía de pequeños y medianos municipios de la provincia y, por ende, la prestación de servicios de mayor calidad, con más tecnificación y con personal cualificado

En el caso de Marchagaz y Palomero, el contrato tiene por objeto la gestión, operación, mantenimiento integral y control sanitario de la fase de abastecimiento de agua en alta, abarcando desde la captación y tratamiento hasta la entrega en los depósitos municipales, así como la conservación, el mantenimiento y la reparación de averías. El presupuesto estimado asciende a 831.721,67 euros, con una duración inicial del contrato de 3 años con posibilidad de prórrogas.

Por su parte, igualmente se encuentra en licitación el contrato de servicios para la gestión integral del ciclo completo del agua en los municipios de Carcaboso, Holguera y Pedroso de Acím, con un valor estimado de más de 2,2 millones de euros, también con una duración de 3 años y sujeto a prórrogas.

Este contrato incluye la red en baja, abarcando desde la captación y potabilización hasta la distribución, mantenimiento, reparación de averías, control de calidad, gestión del parque de contadores y otras actuaciones complementarias.

Además, en el caso de estos municipios, ya cuentan con instalaciones modernizadas, digitalizadas y telecontroladas a través del PERTE digitalización del agua, con lo que cuentan con telelectura de contadores domésticos y municipales y todas las ventajas asociadas a la digitalización del ciclo integral que permiten un control más eficiente de las infraestructuras.