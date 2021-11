Convocado el concurso de traslados de funcionarios docentes que incluye, por primera vez, vacantes de centros bilingües

MÉRIDA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo ha convocado el concurso de traslados de personal funcionario docente, incluyendo, por primera vez, las plazas vacantes en centros bilingües, con lo que se inicia así la creación de plazas bilingües en las plantillas orgánicas de estos centros, todos ellos de Infantil y Primaria.

Según las resoluciones de la Dirección General de Personal Docente publicadas este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), los cuerpos para los que se convoca el concurso de traslados son el de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas, Artes Plásticas y Diseños, el de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y para el Cuerpo de Maestros, así como para los cuerpos de inspectores al servicio de la administración educativa e inspectores de Educación.

Las plazas que se convocan serán, al menos, las vacantes existentes o que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2021, además de las que resulten de la resolución del concurso en cada cuerpo por el que se opta, siempre que en cualquiera de los casos la continuidad de su funcionamiento esté prevista en la planificación educativa.

En los cuerpos de profesores y maestros también estará en función de los criterios de estabilidad del profesorado en un mismo centro, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por su parte, señala que no saldrán a concurso de traslados las plazas cuyo funcionamiento no se encuentre previsto en la planificación escolar o cuando de forma motivada se establezca la no inclusión en dicho concurso, y tampoco se ofertarán los puestos de personal funcionario que está impartiendo materias no lingüísticas en centro con secciones bilingües.

Otra novedad de esta convocatoria, es que, por primera vez, el procedimiento para presentar tanto la solicitud como toda la documentación requerida será telemático. Éste deberá realizarse conforme a las instrucciones publicadas en el portal del docente Profex.

El documento que genera la plataforma tras finalizar la presentación de toda la documentación deberá ser registrado en el registro electrónico de documentos habilitado por la Administración General del Estado o en cualquiera del resto de registros u oficinas oficiales.

El plazo de presentación de solicitudes y documentos será de 10 días hábiles contados a partir de este martes, 9 de noviembre, por lo que el último día de plazo será el próximo 22 de noviembre, inclusive.