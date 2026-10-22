Convocados los Premios Extremeños al Voluntariado 2026 para reconocer la labor solidaria en la región

MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha convocado los Premios Extremeños al Voluntariado 2026, una iniciativa destinada a "reconocer públicamente a las personas y entidades que destacan por su compromiso solidario y su contribución al bienestar de la sociedad extremeña".

La convocatoria, publicada el 21 de octubre en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) mediante la Orden de 13 de octubre de 2026, está impulsada por la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia.

Los galardones cuentan con dos modalidades, una individual, que reconoce a los voluntarios que sobresalen por su trayectoria y su labor en la promoción o gestión del voluntariado, mientras que la colectiva distingue a entidades públicas o privadas que desarrollan de forma continuada y eficaz proyectos sociales o de interés general, especialmente aquellos dirigidos a apoyar a personas y grupos vulnerables.

Se valorarán aspectos como el compromiso social y solidario, la continuidad de la actividad voluntaria, la creatividad e innovación de los proyectos, la promoción de la participación ciudadana y la difusión de las iniciativas de voluntariado, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto durante diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria, por lo que finalizará el próximo 5 de noviembre, inclusive.

PREMIOS CON CARÁCTER HONORÍFICO

Según señala, cada propuesta deberá acompañarse de un informe que detalle los méritos y la trayectoria de la persona o entidad candidata, así como de, al menos, dos declaraciones de adhesión.

Los premios tendrán carácter honorífico y consistirán en la entrega de una placa conmemorativa y un certificado o diploma de reconocimiento, sin dotación económica, y la entrega se celebrará en un acto público institucional con motivo del Día Internacional del Voluntariado.

La Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia se anima a la ciudadanía, a las entidades del tercer sector y al conjunto del voluntariado extremeño a difundir esta convocatoria y presentar candidaturas para dar visibilidad a quienes dedican su tiempo y esfuerzo a ayudar a los demás.

Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura da cumplimiento a la Ley 12/2019, de 11 de octubre, del Voluntariado de Extremadura, y refuerza el reconocimiento público de la labor de las personas voluntarias y de las organizaciones que contribuyen, desde distintos ámbitos, a construir una sociedad más comprometida y solidaria.