La Creex propone reunir a expertos, propietarios de zonas forestales y empresas para diseñar medidas frente a incendios

Archivo - El secretario general de la Creex, Javier Peinado, atiende a los medios de comunicación, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

BADAJOZ 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha exigido a la Administración que se ponga "manos a la obra" para diseñar una política forestal "realista y adaptada a las circunstancias actuales" para prevenir incendios, incluyendo crear un panel de expertos, propietarios forestales y empresas que diseñen medidas de prevención frente al fuego.

El secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha indicado, a través de un comunicado, que "desde hace meses" se ha venido advirtiendo de que este verano "iba a ser especialmente complicado" en lo relativo a los incendios, ante la abundanción de combustible en zonas forestales tras las abundantes lluvias del invierno.

"Pese a eso, llega el calor y llegan los incendios, que sufrimos en toda España, también en Extremadura, como el dramático, pero no único, caso de Las Hurdes que estamos sufriendo ahora", ha explicado Peinado, para añadir: "Estos incendios ponen en riesgo a las personas, destruyen hogares y negocios y acaban con un patrimonio natural que es nuestro orgullo y fuente de ingresos vía turismo en zonas especialmente castigadas por la despoblación".

Frente a esta situación, Creex ha valorado el "sacrificio y el saber hacer" de los equipos de extinción, que "se juegan la vida para enfrentar incendios cada vez más imprevisibles y peligrosos". Junto a esto, según Peinado, también hay "lamentos y anuncios de ayudas" para las zonas afectadas. "Está muy bien, pero que no puede ni debe ser el modo de enfrentarse a estas situaciones", ha apostillado en este sentido.

Así, Peinado se ha mostrado tajante: "Basta ya de eludir responsabilidades aludiendo al cambio climático como quien alude a una maldición divina imposible de enfrentar. El cambio climático existe, está ahí, pero debemos adaptar nuestros medios, normas y planes a lo que hay, no resignarnos y esperar a ver si llueve", ha sentenciado.

A renglón seguido, la patronal extremeña ha recordado que la normativa básica de gestión de masas forestales para la prevención de incendios tiene ya casi un cuarto de siglo y se ha preguntado si la norma sigue siendo eficaz y si no deberían ser "retocadas y modificadas" a la luz de "la experiencia de tantos años".

Por todo ello, la Creex reclama medios y ayudas cuando el fuego actúe, pero también "un cambio radical en las políticas de prevención que no estén al albur de las circunstancias meteorológicas".

La propuesta de la patronal pasa por reunir a un panel de expertos, a propietarios de las zonas forestales y a empresas que trabajen en el sector para diseñar las medidas que salven los montes.

"No sabemos si estas medidas son más cortafuegos, paisajes mosaico, mayores facilidades a la limpieza de montes, incentivos, regreso al pastoreo, etcétera, es algo que tendrían que diseñar los expertos, sin interferencias políticas", ha comentado Peinado.