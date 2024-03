Cristina Almeida defiende que la lucha por los derechos "se mantiene a lo largo de la vida"

BADAJOZ, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La abogada y política pacense Cristina Almeida ha reconocido que no se considera una pionera, por todas las que le precedieron y las que habrá posteriormente, y ha defendido que la lucha por los derechos "se mantiene a lo largo de la vida".

Almeida ha recibido este jueves el galardón 'Pionera de la provincia' de los III Premios 'Nuestra provincia por la igualdad' de la Diputación de Badajoz.

"No soy una pionera, ha habido tantas antes y habrá tantas después, que lo que no puede es pararse nunca el que haya pioneras, el que haya solidarias, el que haya mujeres que se cuestionen que no teníamos derecho a que nos hicieran la vida que nos hicieron", ha señalado.

Así, ha remarcado que la educación obligatoria de las mujeres se estableció en España en 1970, por lo que si no se tenía dicha formación "a los 10 años te ibas a cuidar a los hermanos o a quien sea" cuando "sin formación no puede haber trabajo" y "sin educación no puede haber derechos".

De este modo, ha abogado por "dar más importancia a las cosas de dónde vienen que a las cosas que nos creemos que están", porque "la lucha por los derechos es una lucha que se mantiene a lo largo de la vida".

Abogada laboralista, ha dedicado su vida a la lucha por los derechos de las mujeres en distintos ámbitos de actuación, incluido el político y el laboral. Ha participado en un gran número de iniciativas nacionales e internacionales como las conferencias de Naciones Unidas en Nairobi y Pekín, así como en muchas reformas legales o en tribunales internacionales en Zagreb para que las violaciones de mujeres se considerasen crímenes de guerra, y es un referente en la defensa de los derechos de las mujeres.

Cristina Almeida ha recogido el galardón, que se trata de una propuesta del Ayuntamiento de Olivenza, de manos del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, en el marco de estos galardones en los que el 'Premio Charo Cordero', a propuesta del Ayuntamiento de Mérida, ha recaído en el Museo Nacional de Arte Romano con su trabajo 'En la niebla', una actividad del Departamento de Educación y Acción Cultural del museo enmarcado en el programa 'Mujeres en la Historia'.

El Hospital Centro Vivo de Badajoz ha acogido el acto de entrega de estos premios, que han distinguido igualmente a dos colectivos en la categoría de Entidades Sin Ánimo de Lucro; las Diablas Club Ciclista Femenino de Valverde de Leganés, a propuesta del ayuntamiento de dicha localidad, y la Agrupación Asociación de Mujeres de Medina de las Torres, Atalaya, La Lapa y Valverde de Burguillos, a propuesta del Ayuntamiento de Medina de las Torres.

También han sido reconocidos el joven José Francisco Frutos en la de Jóvenes por la Igualdad a propuesta del Ayuntamiento de Higuera de la Serena y el IES Sierra La Mesta de Santa Amalia en Instituciones Públicas o Centros Públicos

Estos galardones se conceden por la administración provincial al objeto de reconocer públicamente el trabajo desarrollado en favor de los derechos de las mujeres, en la lucha contra la discriminación por razón de sexo y en la contribución a la consecución de la igualdad de oportunidades comprometida con el impulso de la igualdad desde la administración local y en todas las localidades de la provincia pacense.

JAÉN Y LA DEPENDENCIA DEL MARIDO

Durante su intervención en la entrega de estos premios celebrada en El Hospital, Almeida ha querido recordar una anécdota como abogada, cuando defendía presos políticos o trabajadores, y fue a la cárcel de Jaén y se peleó con su director porque no le dejaba entrar, ante lo que fue a denunciarlo al juzgado de guardia. Al respecto, le preguntaron la edad, 22 años, su profesión, abogada, y su estado civil, casada, y el juez y el secretario le interpelaron por su marido, que no estaba con ella, para decirle a continuación que en su nombre tenía que denunciar su cónyuge.

"Aquel día se me cayó el alma porque pensé que además la persona que me quería y que había elegido se había quedado con mis derechos", ha abundado, para explicar que regresó a Madrid y cogió a su marido para que le hiciera un poder, "que hasta el año 75 tuve que enseñar cada vez que me decían: ¿Dónde vas? ¿Tiene permiso del marido?". En ese año, primero internacional de la mujer, quitaron esa ley y las mujeres fueron "persona" y dejaron de depender de su padre o marido. "Eso, se lo debemos a mucha gente".

Ante ello, Almeida ha resaltado que por eso y cuando se va haciendo una historia, los derechos se van consiguiendo "con mucha lucha, pero se pierden sin tantas luchas y con muchas directrices", como también ha reafirmado: "no podemos dar un paso atrás, tenemos que ir siempre para adelante, porque ir para adelante es hacernos feliz, es hacernos mujer". "Yo soy feminista, porque feminista es lo que quiero ser y femenina es lo que otros quieren que sea", ha subrayado, junto con que "adelante con la igualdad, adelante con el ser nosotras".

HOMBRES Y MUJERES EN LA DEFENSA DE LA IGUALDAD

Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz ha querido aprovechar, en primer lugar, para felicitar a los galardonados y ha abundado en que cada uno de ellos, en su ámbito, reivindica lo mismo, "que hombres y mujeres defendamos desde el feminismo la igualdad", ante lo que ha parafraseado a Cristina Almeida cuando ha dicho que no eligió ser femenina pero sí feminista y ha apuntillado que lo que sí se elige es el compromiso de cómo se quiere transitar en la vida.

Y es que, para Gallardo, el feminismo tienen que hacerlo mujeres y hombres "para luchar contra la peor de las ideologías que es la del machismo, y que cada día está presente", y a la que se le tiene que hacer frente, ya sea desde los institutos, el deporte amateur, las asociaciones de mujeres, los jóvenes y la cultura o con "referentes" como Almeida, cuya vida "es fiel reflejo" de lo que representa una generación que ha denominado como "generosa", porque fue la que estuvo dispuesta a ir a la cárcel, a morir o a arriesgar para que la suya tuviera libertad, sin la que "no hay igualdad".

En su intervención en este acto, ha indicado igualmente que aunque hay tres fechas destacadas como son el 8 de marzo, Día de la Mujer; el 15 de octubre, Día de la Mujer Rural y el 25 de noviembre, Día Contra la Violencia de Género, el resto del año se tiene que trabajar en los espacios "visibles e invisibles para erradicar cualquier tipo de desigualdad" y "de violencia".

Al mismo tiempo, ha defendido la política como "el instrumento de hacer feliz a la gente" y que "permite que las sociedades puedan ser mejores", y que por eso es "un defensor a ultranza de la política" y de aquella que hace que se puedan construir leyes que impulsan la igualdad y los derechos de las personas.

La gala de los premios ha estado presentada por la periodista Nieves Galán y amenizada por Aurora Sandino, que ha puesto el toque musical.