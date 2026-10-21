Cristina Teniente y Teresa Tortonda encabezarán las listas del PP al Congreso por Cáceres y Badajoz para el 29N

Archivo - Cristina Teniente, diputada del PP en el Congreso por la provincia de Cáceres - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cristina Teniente y Teresa Tortonda encabezarán las listas del PP al Congreso de los Diputados por las provincias de Cáceres y Badajoz, respectivamente, para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, según ha podido saber Europa Press.

De esta forma, Cristina Teniente repite como cabeza de lista del PP por la provincia de Cáceres, puesto que ya ocupó en las elecciones de 2023, por lo que durante esta legislatura ha sido diputada en el Congreso por la provincia cacereña.

Por su parte, Teresa Tortonda es actualmente diputada autonómica en la Asamblea de Extremadura, y encabezará la lista electoral del PP al Congreso por la provincia de Badajoz, en la que sustituye a Antonio Cavacasillas, que ocupó el primer puesto en las elecciones generales de 2023.