CSIF se concentra en Mérida ante el "hartazgo" por los recortes y pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos

MÉRIDA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miembros del sindicato CSIF se han concentrado este viernes ante las puertas de las consejerías de la Calle Morerías, en Mérida, por el "hartazgo" de los empleados públicos debido a la pérdida de poder adquisitivo y los recortes.

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, en declaraciones a los medios, ha lamentado la reducción de "forma más que significativa" de las plantillas de la Junta, así como los "recortes" e "incumplimientos" de la administración regional ante estos trabajadores.

De esta forma, ha expuesto que, según el último informe publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, Extrenadura, de enero a julio de 2021 ha perdido 2.403 empleos públicos correspondiente a los servicios básicos y esenciales de la sociedad, como son educación, sanidad y administración general.

Así, ha apuntado que esos empleos públicos que se han perdido están ocasionado una "alta carga de trabajo" para el resto de empleados, que dicen "basta ya" y que "no pueden más".

"No es de justicia lo que está haciendo la Junta de Extremadura, y me vais a permitir la expresión, o somos capaces de sentarnos y que la Junta de Extremadura haga un estudio de las plazas que realmente se necesitan en cada uno de los servicios o literalmente nos vamos a cargar el Estado de Bienestar que actualmente estamos disfrutando", ha aseverado Benito Román.

De igual forma, Román se ha preguntado por qué pasa con la "deuda que tiene adquirida" el Ejecutivo autonómico de 400 euros de media por cada empleado público relacionado con el 2 por ciento de 2020, una subida salarial que, como ha recordado, se acordó en una reunión de la Mesa General de Negociación de la Junta con los sindicatos CSIF, UGT y CCOO.

A esto, ha unido que sigue "bloqueada" el desarrollo de la carrera profesional, donde también se llegó a un acuerdo entre los tres sindicatos, así como que tampoco se bajan las horas lectivas al cuerpo docente no universitario.

"No es serio y no se lo merecen los empleados públicos, a los cuales se les ha aplaudido, a los cuales se les ha reconocido el gran trabajo que hicieron y siguen haciendo durante esta maldita pandemia", ha apuntado.

Además, ha lamentado Benito Román que la Junta "sigue ninguneando" y "despreciando" a estos trabajadores y Extremadura es la única comunidad autónoma que aún no ha pagado la subida salarial del 2 por ciento de 2020.

En este sentido, el presidente de CSIF ha tendido la mano y ha dicho que el sindicato está abierto al "diálogo" y a la "negociación" con la Junta para llegar al "mejor acuerdo posible", para restituir los derechos y tratar que las plantillas sean las "adecuadas" para llevar a cabo los servicios básicos con las "mejores garantías".

"Tenemos claro que vamos a seguir luchando en los tribunales, que vamos a seguir luchando con concentraciones, con manifestaciones si la Junta de Extremadura no llama a las tres organizaciones sindicales para llegar a los mejores acuerdos posibles, y evidentemente, de no ser así, CSIF sí va a pedir responsabilidad política a aquellos y aquellas que están firmando cosas para los empleados públicos que luego no cumplen", ha dicho.