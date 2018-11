El Cuponazo de la ONCE reparte 125.000 euros en Coria (Cáceres)

Publicado 12/11/2018 14:10:14 CET

MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo del Cuponazo de la ONCE de este pasado viernes, día 9, ha repartido 125.000 euros en premios en cupones vendidos en la localidad cacereña de Coria.

En concreto, Carlos Valeriano Melchor Bernal ha vendido cinco cupones del número 13685, premiados con 25.000 euros cada uno de ellos.

Carlos Valeriano Melchor, discapacitado sensorial (sordomudo) y vendedor de productos de juego de la ONCE desde hace más de 20 años, ejerce su actividad laboral en la Avenida Virgen de Argeme de Coria, por lo que no puede determinar quién o quienes han resultado agraciados, señala en nota de prensa la ONCE.