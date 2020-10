David Salazar (Cs) cree que imperará el "sentido común" y "se arreglará la situación en el grupo parlamentario

MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha hecho un llamamiento a la "cordura" de los tres diputados que han formulado una propuesta de configuración del grupo parlamentario distinta a la marcada por la dirección nacional del partido, y se ha mostrado "convencido" y "seguro" de que "al final" imperará el "sentido común" y "se arreglará la situación".

Así, tras subrayar que Ciudadanos va a seguir "tendiendo la mano" a los tres diputados autonómicos que han presentado su propuesta de organigrama de grupo parlamentario alternativa a la de la dirección nacional de la formación, ha dicho que él está "convencido" y "seguro" de que "al final el sentido común imperará, se arreglará la situación" y Ciudadanos "seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer", que es "seguir trabajando" en beneficio de la sociedad.

En este sentido, ha defendido que los tres diputados en cuestión "también son necesarios" y que, en consecuencia, hay que "seguir trabajando" porque "no es el momento de esto, no es el momento de estar peleándonos entre nosotros, es el momento de estar aportando soluciones a la sociedad, es el momento de estar remando todos juntos", no ya sólo dentro del partido "como debe ser" sino "entre todos los partidos porque cualquier otra cosa la sociedad no lo va a entender".

Con ello, ha reiterado su ofrecimiento de "seguir tendiendo la mano" porque "no estamos en disposición ahora mismo de romper grupo sino todo lo contrario, de sumar, de sumar esfuerzos y de hacer las instituciones más fuertes", ha indicado a preguntas de los medios tras reunirse este lunes en Presidencia de la Junta con el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara.

"Esto no es sólo cuestión de una parte, las dos partes tienen que llegar a un acuerdo, y nuestra disposición va a ser plena, y yo creo que al final porque la situación lo pide aún más el sentido imperará, se arreglará la situación y Ciudadanos seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer y lo que mejor ha demostrado durante el Covid, siendo el único grupo que ha hecho aportaciones a los decretos, que al final han sido lo que han hecho un poquito menos grave o ha aminorado un poco los daños de esta triste pandemia".

Finalmente, sobre la situación del diputado Fernando Rodríguez, que recientemente ha tomado posesión de su acta en la Asamblea pese a haber sido expulsado de Ciudadanos, David Salazar ha apuntado que es la propia institución parlamentaria regional "la que debe decidir qué condición tiene" el nuevo diputado en cuanto a su adscripción o no a un grupo parlamentario.

"Nosotros aquí respetamos plenamente las instituciones y es la institución la que debe decidir qué condición tiene", ha dicha Salazar sobre Fernando Rodríguez, quien "efectivamente ha sido expulsado de Ciudadanos porque como se le ha trasladado a él además no ha acatado los estatutos" de Ciudadanos, ha dicho.