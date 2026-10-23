Las denuncias por violencia de género crecen un 27,9% en el segundo trimestre en Extremadura, y las víctimas, un 11,3%

Violencia de género - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÉRIDA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer registraron 1.019 denuncias durante el segundo trimestre de 2026 en Extremadura, que suponen un 27,9 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, y atendieron a un total de 834 mujeres, un 11,13 por ciento más.

Así se recoge en el Informe trimestral sobre violencia de género, publicado este viernes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

De esas mujeres víctimas registradas en el segundo trimestre en Extremadura, un total de 748 eran de nacionalidad española y 67 de otros países, de acuerdo a estos datos, que no registran ninguna víctima menor de edad.

Con estos datos, la tasa de víctimas de violencia de género se situó en el segundo trimestre en Extremadura en 15,6 mujeres por cada 10.000, por debajo que la media nacional, donde la tasa está en 20 de cada 10.000 mujeres, tras aumentar 0,8 décimas en relación con la del segundo trimestre de 2025.

Cabe destacar que el número de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar fue de 67, frente a las 21 que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior.

MENOS SOLICITUDES DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Además, entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales extremeños un total de 164 órdenes de protección, un 26 por ciento menos que hace un año, de las que 106 fueron aceptadas (un 31% menos), y 58 denegadas, además de dos inadmitidas.

Por su parte, el número de sentencias dictadas fue de 231, de las que 220 (el 95,2 %) fueron condenatorias y 11 absolutorias.

Por su parte, entre abril y junio de este año las secciones de menores de los Tribunales de Instancia enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a único menor de edad, frente a los ocho de hace un año.

Valoraciones de la presidenta del Observatorio La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Esther Rojo, ha expresado su preocupación ante los datos estadísticos del trimestre analizado, ya que detrás de las cifras hay una realidad innegable: la violencia de género sigue afectando a decenas de miles de mujeres en España y, lejos de reducirse, cada año observamos un aumento de los casos. Entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, los órganos judiciales con competencias en esta materia han recibido un 9,81 % más denuncias que hace un año y han atendido a un 7,64 % más mujeres en el segundo trimestre de 2025.

Para Esther Rojo se trata de una realidad tozuda que obliga a todas las administraciones, estatales, autonómicas, provinciales y locales, y a todas las formaciones políticas a seguir afrontando este fenómeno criminal. No solo se deben mantener y aprovechar todos los servicios y herramientas de las que nos hemos ido dotando en las últimas décadas, sino que es necesario dedicar más recursos humanos y materiales a una materia que, pese a los enormes avances logrados, sigue siendo una asignatura pendiente. En opinión de la presidenta del Observatorio, esa es la realidad que muestran las estadísticas de los órganos judiciales, a la que lamentablemente deben añadirse toda la violencia contra las mujeres que permanece oculta, todas esas mujeres víctimas que guardan silencio, y las más de cuarenta víctimas mortales contabilizadas hasta la fecha, un número inasumible de vidas y familias rotas por la violencia de género.

Por eso, una vez más, la presidenta del Observatorio quiere transmitir a todas las mujeres que estén siendo víctimas de esta violencia que den el paso y denuncien, que pidan ayuda a su entorno o a las administraciones, porque solo así podrán iniciar el camino hacia la vida que merecen vivir, aunque sea un camino duro y difícil de recorrer. Rojo ha querido también reiterar su petición a toda la sociedad, y en especial al entorno familiar, laboral y social de la mujer, al personal sanitario y al profesorado, para que estemos alerta ante estos casos, pues una denuncia a tiempo puede salvar una vida. Y ha querido trasladar su reconocimiento a la labor de los órganos judiciales y resto de instituciones implicadas en esta materia.