Descartan "en principio" que la agresión con arma blanca a una mujer en Badajoz sea violencia de género

BADAJOZ, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que se descarta "en principio" que sea violencia de género el presunto caso de agresión con arma blanca en el cuello de una mujer de 29 años registrado este domingo en la ciudad de Badajoz.

A preguntas de los periodistas sobre estos hechos registrados a las 11,30 horas de este pasado domingo, cuando una llamada telefónica a la Sala Cimac 091 de Badajoz alertaba de que una mujer había resultado herida en el cuello, Quintana ha explicado que la joven está "fuera de peligro" y que sigue ingresada actualmente, así como que "lógicamente" se están realizando las investigaciones oportunas.

En este mismo sentido, ha indicado que "no hay ahora mismo descartada ninguna vía", y que "en principio está descartado" que sea un caso de violencia de género, al hilo de lo cual ha incidido en todo caso en que la policía tiene que seguir con sus investigaciones.

Asimismo e interpelado por si podría tratarse de una disputa o trifulca entre personas que tenían relación, Quintana ha apuntillado que ella está "todavía" está ingresada y que no se puede dar más información a este respecto, así como que, al estar en el hospital en estos momentos, mientras no esté fuera del mismo no se pondrá continuar con algunas de las investigaciones.

Ha señalado también que "en principio" no tiene ninguna información de que haya habido detenidos, ni sobre si hay alguna persona identificada "actualmente" como presuntos autores de estos hechos que, "parece ser", sucedieron en el interior de una vivienda.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su presencia en la entrega de diplomas y orlas a la XXXII Promoción del Curso Selectivo de mandos y Agentes de Policía Local de Extremadura, en el Teatro López de Ayala de Badajoz.