El Día de Extremadura reflejará el "sentir" y las "reivindicaciones" de la región e invitará a impulsar el "cambio"

La comunidad autónoma de Extremadura celebrará el día de la región, que se conmemora el 8 de septiembre, bajo el lema 'Extremadura cuenta', un mensaje que quiere reflejar el "sentir", las "ganas" y las "reivindicaciones" de la región.

"No es sólo lo que somos, es lo que queremos ser", ha aseverado la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, en la presentación de los actos con motivo de esta celebración, que se iniciarán el 7 de septiembre con la entrega de las Medallas de Extremadura en el Teatro Romano de Mérida.

Bazaga ha explicado que el gobierno extremeño presidido por María Guardiola ha optado por un lema que "no sea contemplativo, que no sea pasivo y que no sea conformista", sino que "anime e impulse al cambio", ya que el Día de Extremadura, ha dicho, es el mejor día para estar "todos unidos y convencidos de que el proyecto de Extremadura es firme y tiene que cobrar mucho protagonismo" en las vidas de los ciudadanos.

"Hay que pensar que no se trata solo de lo que somos, sino de lo que queremos ser. Y tampoco se trata solamente como hacemos de integrar a todas las personas, a las mujeres, a los mayores, a los niños, a los colectivos, sino de que nos integren también a Extremadura como una comunidad próspera que converge con el resto de comunidades para tener la importancia que merece y que tiene que tener en España", ha recalcado la consejera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En este sentido, Victoria Bazaga ha insistido en que Guardiola ha hablado de la necesidad de alcanzar esta convergencia y ha aludido al "ánimo de no estar siempre esperando que nos digan lo que hay que hacer sino pedirlo nosotros".

ENTREGA DE LAS MEDALLAS DE EXTREMADURA

Aunque el grueso de la celebración del Día de Extremadura se concentra el mismo día 8 de septiembre en Guadalupe (Cáceres), donde tiene lugar la procesión, la misa y la ofrenda floral de la Virgen de Guadalupe, patrona de la comunidad, los actos comienzan el 7 de septiembre con la entrega de las Medallas de Extremadura, el máximo galardón que concede la autonomía.

La ceremonia de entrega se celebrará, como es tradicional, en el Teatro Romano de Mérida, a partir de las 21,00 horas, y estará abierta a la ciudadanía. Además, incluirá el discurso del ciudadano a cargo de Victoria Gil Álvarez, natural de Almendralejo y presidenta y fundadora de la Asociación Extremeña de Alérgicos a Alimentos. Gil Álvarez fue Medalla de Extremadura en 2018.

Asimismo, cabe señalar que cada medalla será entregada por una persona. En concreto, el doctor Jesús Usón entregará el galardón a la Planta de Oncohematología del Hospital Materno Infantil de Badajoz, mientras que el atleta Álvaro Martín Uriol entregará la medalla al Rallye de la Vendimia.

También, la académica Asunción Gómez entregará el reconocimiento al Colegio Nuestra Señora del Carmen de Villafranca de los Barros; la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cáceres, Isabel Bravo, hará lo propio con El Periódico Extremadura y la presidenta de la Junta, María Guardiola, hará entrega de la Medalla de Extremadura al equipo de trabajo arqueológico del yacimiento del Turuñuelo.

De la misma manera, durante el transcurso del acto de entrega de Medallas de Extremadura, la líder del Ejecutivo regional pronunciará un discurso y el acto concluirá con una actuación musical, de la que la consejera no ha querido adelantar más detalles, ya que se está aún "pendiente de cerrarlo".

Además, y a preguntas de los periodistas, Victoria Bazaga ha informado de que este año no se celebrará el 7 de septiembre el acto que venía albergando la Asamblea de Extremadura en los últimos años, ya que se querido "unificarlo todo".