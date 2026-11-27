Pleno de la Diputación de Badajoz correspondiente al mes de noviembre. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Badajoz celebrado este viernes, día 27, ha aprobado por unanimidad de los grupos del PSOE y del PP un manifiesto institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que incide en que este tipo de violencia "constituye una grave vulneración de los derechos humanos", adopta distintas formas y se manifiesta en todos los ámbitos de la sociedad.

"A las agresiones físicas, psicológicas y sexuales se suman nuevas formas de violencia que encuentran en las tecnologías y redes sociales un espacio para el acoso, las amenazas, el control, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento o la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial", puesto que "la violencia digital no es menos real por producirse detrás de una pantalla" y "sus consecuencias afectan profundamente a la libertad, la dignidad, la intimidad y la seguridad de quienes la sufren".

La diputada de Igualdad, Lourdes Linares, ha sido la encargada de leer este manifiesto acordado por ambos partidos, abordado en el turno de urgencia y que comienza con un recuerdo "emocionado" para las mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas, tras lo que abunda en que detrás de los números "hay vidas arrebatadas, familias destrozadas y un sufrimiento que ninguna sociedad puede aceptar ni normalizar".

"Hoy recordamos a todas ellas, acompañamos en el dolor a sus familias y expresamos nuestra más firme condena y repulsa ante una violencia que continua arrebatando vida", ha remarcado, como también recuerda a los niños asesinados como consecuencia de la violencia vicaria, "una de las manifestaciones más crueles de la violencia de género", y a los quedan huérfanos como consecuencia del asesinato de sus madres, porque no se puede olvidar que la violencia de género "también destruye infancias, rompe familias y deja heridas que acompañan durante toda la vida".

En relación a la violencia digital, Linares ha puesto el foco en la juventud y en la preocupación por que determinadas conductas de control puedan confundirse con muestras de amor o que compartir contraseñas, ubicaciones y conversaciones privadas se considere "una prueba de confianza"; como también les preocupa la "normalización" de mensajes que trivializan la violencia o cuestionan el respeto a la igualdad de las relaciones.

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