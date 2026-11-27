Archivo - Turismo termal - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ - Archivo

BADAJOZ, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz refuerza su apuesta por el turismo de salud y bienestar con una nueva convocatoria del Programa de Turismo Termal 2027, que eleva su presupuesto hasta los 149.792 euros, un 25,2 por ciento más que en la edición anterior, y amplía la oferta hasta las 604 plazas subvencionadas.

Esta cifra supone incorporar 86 nuevas estancias y facilitar que un mayor número de personas pueda disfrutar de los tratamientos que ofrecen los dos establecimientos termales de la provincia: los balnearios de Alange y El Raposo.

La convocatoria de 2027 cuenta con una dotación de 149.792 euros y contempla 604 plazas, distribuidas equitativamente entre los dos establecimientos participantes: 302 en el Balneario de Alange y otras 302 en el Balneario El Raposo. El aumento de la financiación permite incrementar también la aportación provincial por persona beneficiaria.

Cada estancia tiene un coste total de 628 euros, IVA incluido, de los que la diputación subvenciona 248 euros, mientras que la persona usuaria aporta los 380 euros restantes.

Entre las novedades de esta edición destaca el sistema de valoración de las solicitudes, que incorpora como único criterio el historial de participación en el programa durante los últimos tres años.

De esta manera, se favorece el acceso de nuevas personas beneficiarias y se establece una puntuación progresiva en función de las convocatorias anteriores en las que se haya participado: 10 puntos para quienes no hayan resultado beneficiarios en los últimos tres años; 5 puntos para quienes lo hayan sido en una edición; 3 puntos para quienes hayan participado en dos, y 0 puntos para quienes hayan obtenido plaza en las tres ediciones.

Asimismo, se establece una lista de espera de 450 solicitudes para cubrir las posibles vacantes que puedan producirse, informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

(((Más información en Europa Press)))