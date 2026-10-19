La Diputación de Badajoz dedica 500.000 euros a un Plan de Murales en municipios y entidades locales menores

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, presenta el Plan de Murales de la provincia - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este lunes, día 19, el Plan de Murales de la provincia, una iniciativa pionera en la institución a la que se dedican 500.000 euros y destinada a municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores para la ejecución de proyectos muralísticos de carácter permanente o de larga duración.

Los proyectos podrán comprender una o varias actuaciones muralísticas, con un máximo de tres murales por entidad solicitante, y deberán desarrollarse sobre soportes ubicados en espacios visibles o accesibles al público, de titularidad pública o privada, en cuyo caso debe contar con la autorización o disponibilidad jurídica adecuada para su ejecución y mantenimiento.

Asimismo, podrán versar sobre temáticas culturales, históricas, arqueológicas, gastronómicas, turísticas, identitarias, educativas, medioambientales, de revitalización urbana, memoria colectiva, creación contemporánea o puesta en valor de los recursos singulares del municipio, como ha destacado Raquel del Puerto en la presentación de este plan, cuyas bases se han publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), mientras que el plazo para presentar solicitudes se abre este martes durante 10 días hábiles, hasta el 3 de noviembre.

Se trata, ha explicado, de un plan pionero que la diputación impulsa por primera y que, aunque no implica cantidades presupuestaria "elevadas o grandilocuentes" como las dotaciones de otros programas, creen que es "mucho más que facilitarles a los municipios de nuestra provincia la posibilidad de financiar pintar un mural en una pared de su municipio".

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