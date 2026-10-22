La Diputación de Badajoz destaca el proyecto Nubeteca y el papel de los profesionales en el Día de las Bibliotecas

Club de Lectura en la Nube Nubeteca Peregrina. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz celebra el Día Internacional de las Bibliotecas, que se conmemora cada 24 de octubre, poniendo en valor el trabajo de los profesionales bibliotecarios y el papel de las bibliotecas municipales como espacios de cultura, participación e innovación.

A través del Servicio Provincial de Bibliotecas, ha señalado la institución provincial, continúa impulsando Nubeteca, un proyecto que conecta la lectura tradicional con las posibilidades de la transformación digital y contribuye a crear comunidades lectoras en toda la provincia.

En este contexto y como actividad previa a esta celebración, Montijo albergará este viernes 23 un encuentro con la escritora oliventina Elena Álvarez, autora de 'La hija de la novicia', novela galardonada con el Premio Odilo 2025.

Se trata de una actividad del Club de Lectura en la Nube 'Nubeteca Peregrina', que estará coordinada por María Antonia Moreno, que reunirá presencialmente a la autora con los lectores y que se llevará a cabo de forma presencial y virtual con las 26 bibliotecas participantes, desde cualquier lugar donde se encuentre cada lector.

La invitación se hace extensiva al resto de bibliotecas o agencias municipales que cuenten con Espacios Nubeteca, en una iniciativa que demuestra cómo la tecnología permite compartir experiencias literarias, acercar a los autores a sus lectores y superar las distancias geográficas, según indica en nota de prensa la diputación pacense.

ACTIVIDADES DE NUBETECA

Además de los clubes de lectura, la actividad de Nubeteca es más completa y, a lo largo del año, el Servicio Provincial de Bibliotecas desarrolla junto a las bibliotecas municipales propuestas para públicos de todas las edades que incluyen clubes de lectura digitales infantiles, juveniles y de adultos; talleres de escritura vinculados al bienestar emocional; cuentacuentos; iniciativas que combinan literatura, creatividad y tecnología; y encuentros con escritores e ilustradores.

Estas actividades se suman a la "continua" renovación del Catálogo Nubeteca, que ofrece más de 26.000 títulos de contenidos digitales como 'ebook', audiolibros, revistas y prensa digital, películas y, como novedad, 'pódcasts'. Paralelamente, la diputación sigue ampliando la red de Espacios Nubeteca y Read Maker, transformando las bibliotecas en lugares de lectura, encuentros, conversación, aprendizaje, experimentación e innovación digital, todo ello con unos 129.700 usuarios registrados.

Con motivo del Día de las Bibliotecas, la Diputación de Badajoz ha presentado también un vídeo que resume la actividad desarrollada durante todo el año y las impresiones de lectores, bibliotecarios, coordinadores y narradores que forman parte de esta comunidad. De este modo, en esta pieza se reconoce especialmente el papel de los profesionales, cuya implicación resulta "esencial" para que las bibliotecas sigan siendo "espacios vivos, cercanos y abiertos a toda la ciudadanía".

La institución provincial pacense ha concluido que el crecimiento de Nubeteca y la participación de las bibliotecas y sus lectores reflejan la dimensión de un proyecto que continúa evolucionando, ampliando sus recursos y explorando nuevas formas de fomentar la lectura y garantizar el acceso a la cultura, especialmente en el entorno rural; "porque las bibliotecas se construyen cada día, con sus profesionales, sus lectores y las oportunidades que generan para toda la comunidad".