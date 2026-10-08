La Diputación de Badajoz destina 30 millones de euros a un plan para luchar contra la despoblación

Asistententes a la jornada 'Políticas y estrategias frente a la despoblación' - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MEDINA DE LAS TORRES (BADAJOZ), 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha dado a conocer la puesta en marcha de un nuevo plan provincial contra el reto demográfico, denominado Plan Futuro y dotado con 30 millones de euros, que permitirá a los ayuntamientos financiar obras, equipamientos, empleo y gastos corrientes.

El anuncio se ha producido durante la apertura de la jornada 'Políticas y estrategias frente a la despoblación', que se celebra en Medina de las Torres, organizada por la Diputación de Badajoz, la Fundación Democracia y Gobierno Local y el ayuntamiento de la localidad.

Del Puerto ha explicado que este nuevo instrumento de financiación tendrá carácter plurianual, con actuaciones previstas para 2026 y 2027, y estará dirigido a todos los municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes y a las entidades locales menores que se acojan a la convocatoria.

Para hacerlo posible, la institución provincial tiene previsto aprobar en el pleno de octubre una modificación presupuestaria que permitirá financiar la anualidad correspondiente a 2026 y convocar las ayudas, mientras que la aportación del próximo ejercicio quedará recogida en los presupuestos de 2027.

La presidenta ha señalado que será el último plan de estas características que se convoque durante la presente legislatura y que su finalidad es facilitar a las entidades locales los recursos necesarios para mejorar las infraestructuras, garantizar servicios públicos de calidad y disponer de mayor liquidez para afrontar sus necesidades.

El Plan Futuro se complementará con una nueva edición del Plan de Grandes Ciudades, dotado con 5 millones de euros, que en esta ocasión estará destinado a mejorar las infraestructuras deportivas de los cinco principales núcleos urbanos de la provincia.

En este sentido, Del Puerto ha defendido la importancia de fortalecer tanto los pequeños municipios como las grandes ciudades, al considerar que el desarrollo de estas últimas también genera oportunidades y actividad económica en las localidades de su entorno.

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