La Diputación de Badajoz impulsa 'Píldoras de la Memoria' para combatir el olvido en las aulas y reclamar la reparación

Presentación de 'Píldoras de la Memoria' en el Hospital Centro Vivo. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha puesto en marcha 'Píldoras de la Memoria', una serie documental concebida para combatir la "desmemoria" y acercar, especialmente a las nuevas generaciones, la historia más reciente de Extremadura desde los "hechos documentados y el trabajo de los historiadores", que será de acceso gratuito a través de los canales de la institución provincial.

El proyecto, impulsado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación pacense, en colaboración con la productora Morrimer, adapta algunos documentales ya realizados y genera otros nuevos en un formato breve, pensado para su utilización en los institutos y para su difusión a través de la web y las redes sociales.

La colección, que se ha presentado este pasado miércoles en el Hospital Centro Vivo de Badajoz, aborda seis episodios relacionados con la Guerra Civil y la represión en la provincia y nace, precisamente, de la "preocupación por una transmisión de la memoria que durante demasiado tiempo se ha visto interrumpida", señala la institución provincial en una nota de prensa.

Durante la presentación, el director del Área de Identidad Cultural, Manuel Candalija, ha reivindicado el compromiso de la institución provincial con la recuperación de "una memoria que durante décadas, permaneció oculta o condicionada por el relato impuesto tras la guerra".

Asimismo, ha recordado que la diputación pacense mantiene entre sus principales líneas de trabajo la recuperación de la memoria de "quienes lucharon por los derechos y libertades durante la Segunda República", y ha señalado que ahora existe "un problema especialmente importante", al referirse a cómo transmitir ese conocimiento a quienes no vivieron aquellos acontecimientos y, en muchos casos, tampoco los han conocido a través de su entorno familiar o educativo.

"Hay que explicarlo una, dos, tres y tantas veces como sea necesario", resumió Candalija, apelando a una tarea que no puede darse por concluida. Para la diputación, recuperar la memoria "no significa reabrir heridas, sino contribuir a cerrarlas desde el conocimiento, la dignidad, la reparación y la garantía de que aquello que ocurrió no vuelva a repetirse".

HISTORIA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

Los codirectores de la serie, Ángel Hernández y Pedro J. Martín, explican que uno de los principales motivos para apostar por este formato ha sido acercarse a los jóvenes. Documentales de 45 minutos, una hora o más pueden resultar "difíciles de incorporar" a una clase, mientras que estas piezas permiten abordar un episodio concreto, visionarlo y abrir después un espacio de reflexión con el profesorado.

La serie pretende, por tanto, ofrecer una "herramienta pedagógica basada en hechos probados y en el conocimiento de investigadores, sin adoctrinamiento y dejando espacio al análisis y al debate".

Los realizadores destacan, además, el valor de recuperar testimonios que fueron recogidos hace años y que hoy ya no podrían obtenerse directamente. Junto a "reconocidos historiadores", la serie incorpora investigadores locales y personas vinculadas familiarmente con los acontecimientos, porque "conocer la historia de cada localidad también permite comprender la dimensión humana de lo ocurrido".

Tras la proyección de "La matanza de Badajoz", el coloquio reunió a los dos codirectores, al presidente de ARMHEX, José Manuel Corbacho, y a Purificación Salas, familiar de un militar represaliado, que pusieron voz a "una historia que duele, pero que fue escuchada en un auditorio lleno desde el respeto, sin estridencias y sin ataques", sostiene la institución provincial.

La primera entrega reúne seis capítulos sobre la guerra y la represión en Extremadura, entre ellos 'La ocupación de tierras del 25 de marzo', 'Hambre de tierra', 'La columna de los 8.000', 'Los refugiados de Barrancos', 'La columna de la muerte' y 'La matanza de Badajoz'.

El proyecto continuará creciendo con nuevos contenidos, entre ellos la evolución de la guerra en la provincia, la represión específica contra las mujeres o los lugares de memoria.

La Diputación pondrá estas píldoras a disposición de los institutos y de la ciudadanía a través de sus canales digitales. El Servicio de Memoria Histórica y Democrática, ARMHEX y Morrimer mantienen también su voluntad de seguir colaborando y de acoger nuevas propuestas que permitan "reponer derechos, devolver dignidad a las víctimas y garantizar que el conocimiento de nuestro pasado no vuelva a ser sustituido por el silencio o el olvido".