La Diputación de Badajoz mantiene viva 'Ópera Joven' y prepara una representación de 'La verbena de la Paloma' para 2027

Representación de ‘Gianni Schicchi’, de Giacomo Puccini, dentro del programa 'Ópera Joven' de la Diputación de Badajoz. - SANTIAGO RODRIGUEZ CASADO

BADAJOZ, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz mantiene su apuesta por el programa 'Ópera Joven', que comenzó en 2019, y ya ha anticipado algunas de las próximas iniciativas que se enmarcarán dentro del mismo: a finales de 2026 comenzarán las actividades divulgativas y en marzo de 2027 llegará una nueva producción de zarzuela, 'La verbena de la Paloma'.

La contratación de la nueva producción se encuentra en su fase final del proceso de adjudicación, donde "vuelve a apreciarse un creciente interés por las empresas vinculadas al sector empresarial cultural de la región", según ha resaltado la Diputación de Badajoz en un comunicado.

El proyecto, licitado por 284.592 euros, contempla una producción integral que incluye los espacios de ensayo, el elenco artístico, los músicos, la escenografía, el vestuario, el maquillaje y los recursos técnicos necesarios.

Esta nueva etapa de 'Ópera Joven' se acompañará de actividades paralelas durante los últimos meses de 2026, como ya se hizo en las ediciones anteriores, con el propósito de mantener el contacto con el público y reforzar la dimensión pedagógica y divulgativa que distingue al programa, que une música, educación, creación artística y territorio, ofreciendo al público la oportunidad de acercarse al género lírico, y a jóvenes intérpretes la posibilidad de participar en producciones de exigencia profesional junto a artistas ya consagrados.

UNA ZARZUELA "CON SELLO PROVINCIAL"

'La verbena de la Paloma', con música de Tomás Bretón y libreto de Ricardo de la Vega, es una de las obras más populares de la zarzuela española. Su mirada a la vida cotidiana, sus personajes reconocibles y la fuerza de sus números musicales la convierten en una puerta de entrada cercana al género lírico.

Su incorporación al programa amplía el repertorio de 'Ópera Joven' y permite poner en diálogo una obra clásica con el talento y la sensibilidad de los intérpretes actuales.

La producción prevé un elenco de entre 20 y 25 artistas y una orquesta formada por entre 35 y 40 egresados de los conservatorios dependientes del Área de Identidad Cultural de la Diputación de Badajoz; también participará el Coro de Cámara de Extremadura. Los ensayos se realizarán en la Sala Off Cultura y la escenografía recreará un espacio inspirado en el casco antiguo de Badajoz, de modo que el entorno urbano de la ciudad forme parte de la identidad visual del espectáculo.

El equipo incorporará, asimismo, profesionales que ya han colaborado en anteriores ediciones, entre ellos Cristina D. Silveira.

Por otro lado, la participación de decenas de músicos formados en los conservatorios será una de las principales fortalezas de la iniciativa. "Supone trasladar al escenario el trabajo desarrollado en las aulas, enfrentarse a los ritmos de una producción escénica real y compartir experiencia con cantantes, directores, técnicos y profesionales de diferentes disciplinas", ha resaltado la diputación.

DESDE 2019

La primera producción de 'Ópera Joven' llegó en noviembre de 2019 con "L'elisir d'amore", de Gaetano Donizetti, un montaje que reunió a más de 80 personas y combinó profesionales de distintas procedencias con artistas extremeños. Desde sus inicios, el proyecto ha buscado generar oportunidades para el talento formado en la región y acercar la lírica a nuevos públicos.

Tras la pausa de 2020 provocada por la pandemia, el programa continuó con "El gato con botas" (2021), "Gianni Schicchi" (2022) y "La paz perpetua" (2023), ampliando progresivamente sus propuestas artísticas, formativas y territoriales. La edición de 2024 reforzó esa dimensión con dos producciones, "Carmen", de Georges Bizet, y "Amahl y los visitantes nocturnos", de Gian Carlo Menotti, cuya programación superó las diez actividades y alcanzó hasta catorce localidades.

Además, la Diputación de Badajoz ha explicado que el programa incorporó, desde sus inicios, talleres de canto, conferencias-concierto, charlas musicológicas, proyectos pedagógicos, viajes didácticos y ensayos generales abiertos al alumnado y profesorado de conservatorios y escuelas de música. Algunas producciones han implicado también a estudiantes de formación profesional y bachillerato artístico en tareas de peluquería, maquillaje, caracterización y creación escénica, mostrando las distintas salidas profesionales vinculadas a las artes escénicas.

A esta iniciativa se suma Ópera Rural, impulsada por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) y financiada por la diputación pacense, que comparte el objetivo de acercar la lírica a las zonas rurales mediante acciones de sensibilización, difusión y formación.

CONTINUIDAD

Las primeras ediciones de 'Ópera Joven' estuvieron coordinadas por David Sánchez, también conocido como David Azagra, desde la coordinación de los conservatorios de música de la diputación y, posteriormente, desde la Oficina de Artes Escénicas, donde se ideó y desarrolló este modelo que combina producción artística, pedagogía y colaboración institucional, según ha recordado la institución provincial.

En la actualidad, Miguel Calderón asume la continuidad del trabajo al frente de este proyecto con el reto "de mantener y desarrollar una iniciativa que ha consolidado una identidad propia gracias a la implicación de artistas, músicos, conservatorios, profesionales de la escena, centros educativos y municipios".