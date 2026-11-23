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BADAJOZ, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha publicado en los últimos días 9 nuevas licitaciones de obras y redacciones de proyectos para actuaciones del Plan EDIL (Estrategias de Desarrollo Integrado Local), que cuentan con una cofinanciación del 85% a través de los fondos europeos FEDER (Programa Plurirregional de España 2021-2027).

En concreto, se ha publicado la licitación para las obras de reurbanización del barrio de las Flores, en Alconchel; la mejora de la envolvente del Espacio Joven, en Palomas; y la instalación de iluminación solar en la pista de la ermita de San Isidro, en Calamonte.

Asimismo, han salido a licitación las redacciones de los proyectos para la rehabilitación del Centro de Interpretación Dolmen, en Carmonita, y del edificio 'El Matadero', en Campillo de Llerena; la adecuación del centro de día para mayores, en Atalaya; la ampliación del colegio de Barbaño; la creación del Centro Cultural Polivalente en Hinojosa del Valle; y la adecuación de una zona deportiva polivalente en Burguillos del Cerro.

Las empresas interesadas pueden presentar ya sus ofertas y acceder a toda la información y a la documentación de la licitación en la Plataforma de Contratación de la Diputación de Badajoz.

En el caso de Alconchel, se trata del proyecto de Obras de infraestructuras, reurbanización y topografía del Barrio de las Flores, por un importe de 345.338,79 euros y un plazo de presentación de ofertas hasta el 10 de diciembre

Asimismo, el proyecto de obras de mejora en la envolvente del Espacio Joven en Palomas, por 19.921,86, para mejorar la envolvente del Espacio Joven se sustituirán las carpinterías exteriores tanto en plana baja como en planta primera del edificio, informa la diputación provincial en nota de prensa.

A su vez, la Instalación de iluminación solar exterior para el alumbrado en la pista de la ermita de San Isidro en Calamonte, dotado con 76.004,09 euros; la Asistencia técnica de redacción del proyecto básico, de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de obra para las obras de Rehabilitación de edificación existente para Centro de Interpretación Dolmen en Carmonita, por 11.864,34 euros.

La Asistencia Técnica de redacción del proyecto básico, de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de obra para la rehabilitación del edificio 'El Matadero' en Campillo de Llerena, por 20.042,72 euros; la Asistencia técnica de redacción del proyecto básico, de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de obra para la adecuación del Centro de Día para mayores en Atalaya, con un importe de 7.184,56 euros.

Finalmente, la Asistencia técnica de redacción del proyecto básico, de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de obra para la ampliación del colegio en Barbaño, por 13.451,74 euro; la Asistencia técnica de redacción del proyecto básico, de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de obra para el Centro Cultural Polivalente en Hinojosa del Valle, por 15.539,26 euros; y la Asistencia técnica para la redacción de proyecto básico, de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de obras para la adecuación de zona deportiva polivalente en Burguillos del Cerro, por 22.785,41 euros.

Con este tipo de actuaciones, señala la institución provincial, pretende contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructuras), ODS11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y el ODS 17 (Alianzas para lograr objetivos).