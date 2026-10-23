La Escuela Provincial de Tauromaquia de Badajoz oferta 50 plazas para el curso 2027

Alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Badajoz - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Provincia de Tauromaquia de Badajoz oferta 50 plazas para el próximo curso 2027, dirigidas a jóvenes de entre 10 y 20 años, y que tendrán diez días de plazo para presentar sus solicitudes a partir de este sábado, 24 de octubre.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la convocatoria de 50 plazas de alumnado para el curso 2027 de la Escuela Provincial de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, de las que tres de ellas se reservan para aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 10 y 20 años, que deberán cumplir este requisito en el último día del plazo de presentación de solicitudes, y en el caso de los menores de edad, será necesaria la autorización de su padre, madre, tutor o tutora legal. Asimismo, quienes deban cursar enseñanzas obligatorias por razón de edad tendrán que estar matriculados en un centro docente.

La Escuela Provincial de Tauromaquia de Badajoz impartirá formación teórica y práctica relacionada con las distintas suertes del toreo, a cargo de personal cualificado, y las clases están previstas los lunes, miércoles y viernes, de 17,00 a 20,00 horas, y los sábados, de 9,00 a 12,00 horas, si bien los horarios podrán variar en función de la época del año, las condiciones meteorológicas y las actividades complementarias programadas.

Los interesados dispondrán de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, para presentar sus solicitudes, que deberán formalizarse mediante el modelo normalizado establecido en las bases y acompañarse de la documentación requerida, según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

La tramitación podrá realizarse electrónicamente a través de la sede electrónica de la Diputación de Badajoz, así como por los demás medios previstos en la convocatoria. Los impresos y anexos están disponibles en la página web de la Escuela Provincial de Tauromaquia, en la Oficina de Información Administrativa de la Diputación y en las dependencias del Patronato Provincial de la Escuela de Tauromaquia.

La adjudicación de las plazas se realizará conforme a los criterios de prelación establecidos en las bases, que contemplan, entre otros aspectos, la continuidad del alumnado del curso anterior y la residencia en Extremadura. En caso de que las plazas reservadas para aspirantes con discapacidad no se cubran, se incorporarán a la convocatoria general.

La Escuela, integrada en el Organismo Autónomo Patronato Provincial de la Escuela de Tauromaquia, desarrolla su actividad desde 1998 con el objetivo de "formar a jóvenes en las distintas disciplinas taurinas, fomentar la afición y facilitar su eventual acceso a la profesión".