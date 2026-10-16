Una especie amenazada como el alzacola rojizo protagoniza el cartel de la Feria de Turismo Ornitológico de 2027

Cartel del FIO 2027 - ISA LOUREIRO

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) presenta el cartel de su 22ª edición, que tendrá lugar del 26 al 28 de febrero de 2027 en el Parque Nacional de Monfragüe, y anuncia la creación de un concurso de ilustración de aves.

El protagonista de la imagen gráfica de FIO 2027 es el alzacola rojizo (Cercotrichas galactotes), una pequeña ave insectívora que habita en cultivos tradicionales como olivares y viñedos, y cuya población ha disminuido drásticamente en Extremadura y en el resto del país.

Con la elección del alzacola rojizo, se quiere "lanzar un mensaje sobre la necesidad de conservar esta ave migratoria, amenazada por la alteración de su hábitat natural", señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Como ocurre desde hace años, la Dirección General de Turismo ha invitado a un artista de prestigio para elaborar el cartel de la feria, que es "la más importante de España dedicada al turismo de naturaleza y observación de aves", por lo que en esta ocasión, la autora es Isa Loureiro, ilustradora científica y diseñadora gráfica nacida en Portugal y establecida profesionalmente en Barcelona.

A través de ilustraciones e infografías, esta artista se ha especializado en la divulgación científica para públicos de todas las edades. Sus dibujos de anatomía humana, biomedicina, zoología, botánica y entomología se caracterizan por un enfoque riguroso y naturalista. Colabora con editoriales, fundaciones y museos e imparte cursos y talleres para inspirar, educar y conservar.

De esta forma, la portuguesa Isa Loureiro se une a la nómina de artistas que han dejado su impronta en el cartel, en una lista en la que figuran los españoles Manuel Sosa, Ana Fernández y José Antonio Sencianes, el irlandés Killian Mullarney y el sueco Lars Jonsson, entre otros nombres.

NUEVO CERTAMEN

Además, una de las novedades de la próxima edición es el I Concurso de Ilustración de las Aves, de vocación internacional. Dirigido a profesionales y aficionados, y que establece cuatro categorías, que son 'Ilustración científica' (F1); 'Ilustración naturalista' (F2); 'Ilustración conceptual' (F3), y 'Jóvenes ilustradores' (F4), para menores de 12 a 18 años.

El plazo de presentación de las obras estará abierto desde el 19 de octubre hasta el 8 de enero en la web oficial de FIO, en la que pueden consultarse las bases.

Cada ganador de las categorías F1, F2 y F3 obtendrá un premio de 800 euros, mientras que el vencedor de 'Jóvenes ilustradores' recibirá material de ilustración valorado en 200 euros. La entrega de premios se celebrará el 27 de febrero en el marco de la feria, donde podrá verse una exposición con las mejores obras.

El concurso de ilustración se suma al amplio programa de actividades de FIO, que incluye un área de expositores, certamen de fotografía, conferencias, presentaciones, talleres y rutas guiadas por Monfragüe, entre otras propuestas.