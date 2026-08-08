Estabilizado un incendio declarado en Plasencia esta madrugada

PLASENCIA (CÁCERES), 8 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoex, dependiente de la Junta de Extremadura, ha dado por estabilizado un incendio que se había declarado esta madrugada en Plasencia.

Según han informado a través de sus redes sociales, el incendio se ha iniciado a la 01,00 horas y ha obligado a declarar el nivel 1 de peligrosidad por posible afección a infraestructuras y proximidad al casco urbano.

Durante esta misma madrugada se ha desactivado el nivel 1, dándose el incendio por estabilizando en torno a las 04,00 horas. El fuego ha afectado a pasto y matorral.

En su extinción han colaborado medios del Infoex, de la Diputación de Cáceres, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Plasencia. También se ha movilizado de manera preventiva una unidad de soporte vital básico de la Cruz Roja.

El Infoex especifica que han participado tres unidades de bomberos forestales terrestres, un agente del medio natural y un técnico de extinción.