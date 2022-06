Exigen a la Junta el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de Extremadura, parada por "falta de juristas"

MÉRIDA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Coordinadora Memorialista de Extremadura (Comex) se han concentrado este sábado frente a Presidencia de la Junta en Mérida para exigir al Gobierno extremeño el cumplimiento de la Ley 1/2019 de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, ya que "no se ha hecho prácticamente nada desde que se aprobó la ley en 2019". Según este colectivo, el argumento que da el Ejecutivo regional es que "faltan juristas" para poder desarrollarla.

Los presentes han exclamado que "no son restos romanos, son derechos humanos" y han exigido "justicia y reparación" y que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, de "la cara" y "cumpla ya" esta normativa. La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura entró en vigor en julio de 2019 "y a fecha de hoy no se ha desarrollado prácticamente nada", ha asegurado este sábado uno de los portavoces de este colectivo, José Hinojosa.

Y es que, "no se ha regulado reglamentariamente el procedimiento de indemnización a las víctimas de la represión franquista, no se han retirado todos los vestigios franquistas, no se ha creado el Consejo de Memoria Histórica ni tampoco el Instituto de Memoria Histórica de Extremadura; es decir, no se ha hecho prácticamente nada en tres años", ha insistido.

Hinojosa ha recalcado que han tenido "mucha paciencia" antes este incumplimiento del desarrollo de la ley extremeña y ha señalado con asombro que desde la Junta se les dice que "no hay juristas en la Junta para hacer un reglamento", pero, ha matizado, "esa es la excusa, lo que creemos es que hay una falta de voluntad política" por parte del Ejecutivo extremeño.

"Si no hubiera llegado el dinero que está llegando de la Secretaria de Estado de la Memoria a nivel estatal, qué estaría pasando con las fosas en Extremadura", se ha preguntado. "No hablamos siquiera del presupuesto, sino de que pongan ya los instrumentos en marcha, porque son ya tres años desde que se aprobó la ley y no entendemos por qué no se cumple".

En cualquier caso, ha matizado que el colectivo no niega que ha habido "avances", pero "para lo que se está haciendo ahora no hubiera hecho falta la aprobación de una ley", por eso exigen el "cumplimiento integral de la ley".