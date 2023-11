Extremadura creará el Consejo o Mesa del Toro para promocionar la tauromaquia y la unión entre ganaderos y afición

MÉRIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura constituirá próximamente el Consejo o Mesa del Toro en la comunidad con el objetivo de promocionar la tauromaquia y promover la "unión" entre ganaderos y afición.

Dicho órgano, cuya primera reunión debería celebrarse antes del próximo 15 de enero, contará con representación de todos los sectores que sustentan la tauromaquia en Extremadura, incluida la afición.

De este modo lo ha avanzado el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta, Ignacio Higuero, quien ha añadido que tras la constitución de dicho consejo o mesa la Administración autonómica aprobará apoyo económico a las asociaciones y peñas taurinas de la región, todo ello dentro del objetivo de promocionar la tauromaquia en Extremadura.

"Como no tenemos el presupuesto cerrado todavía, no podemos prometerles una cantidad de dinero, pues no sabemos todavía de la cantidad de que vamos a disponer para la promoción de la tauromaquia en Extremadura", ha dicho Higuero en declaraciones a los medios con motivo de una reunión que mantiene esta tarde en Mérida con peñas taurinas de la región.

