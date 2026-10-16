Extremadura registra 15.000 hectáreas quemadas en la época de peligro alto de fuegos finalizada, el 5% del total estatal

Archivo - Un helicóptero del Infoex durante las labores de extinción de un incendio de Tornavacas - INFOEX - Archivo

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Extremadura ha registrado 15.000 hectáreas de terreno quemadas en la época de peligro alto de incendios forestales de este año, que ya ha finalizado, frente a las 50.000 hectáreas que ardieron en el mismo periodo de 2025.

Esta cifra en la comunidad representa el 5 por ciento del total de hectáreas quemadas en el conjunto del país, y además dos tercios de esas 15.000 hectáreas que han ardido en Extremadura no se corresponde con superficie arbolada, por lo que "tienen una rápida regeneración" y supone una "buena noticia".

Además, la región ha contabilizado en la época de peligro alto de este año un total de cuatro grandes incendios, frente a los 17 registrados en 2025.

De este modo lo ha explicado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, en declaraciones a los medios antes de presidir este viernes en Mérida el Comité de Dirección del Plan Infoex, y después de que este pasado jueves, 15 de octubre, haya comenzado ya la época de peligro bajo de incendios en Extremadura.

Tras valorar el trabajo de los efectivos que trabajan en esta temática en la comunidad, así como las mejoras implementadas en el dispositivo del Infoex por el Gobierno de María Guardiola, el vicepresidente ha reconocido que "nunca" se puede estar satisfecho en este asunto, aunque "desde luego" Extremadura registra "muchos mejores datos que el resto de España".

"Nunca estamos satisfechos, pero desde luego tenemos mejores datos, muchos mejores datos que el resto de España. Hay que seguir atentos y hay que seguir mejorando siempre el dispositivo, tanto en extinción como en prevención. Y eso es lo que vamos a hacer", ha resaltado.

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