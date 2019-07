La extremeña Guadalupe Porras será la primera árbitra asistente en debutar en Primera División

Publicado 02/07/2019 14:40:28 CET

MADRID/ MÉRIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La extremeña Guadalupe Porras Ayuso (Badajoz, 1987) será la primera mujer en debutar en Primera División como árbitra asistente, según ha anunciado Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)

De esta forma, la extremeña tomará el relevo de Marisa Villa, actual responsable de arbitraje femenino del CTA que llegó a obtener la categoría pero no debutó por los requisitos físicos.

Cabe destacar que Porras Ayuso empezó en el arbitraje a los 16 años y, tras militar una única temporada en Tercera División, logró ascender a Segunda División B, donde estuvo ocho temporadas. Después de dos temporadas en Segunda División, ahora logra el ascenso a Primera.

"Estoy muy contenta, en una nube. Todos soñamos con estar en Primera División y después de mucho trabajo lo he conseguido. Aún no me lo creo", ha señalado en declaraciones facilitadas por la RFEF la árbitra, que además es internacional desde 2014.

NUEVOS COLEGIADOS

Además, el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este martes a César Soto Grado (colegio riojano) y a Valentín Pizarro Gómez (colegio madrileño) como nuevos colegiados de LaLiga Santander para la próxima temporada.

Soto Grado y Pizarro Gómez, que ascienden desde LaLiga 1/2/3, debutarán en la máxima categoría cogiendo el testigo de Alberto Undiano Mallenco, que causa baja por edad, y de Ignacio Iglesias Villanueva, que se incorpora a la categoría de asistentes de vídeo.

En cuanto a la propuesta del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF a la FIFA para ocupar las plazas internacionales en 2020, la novedad es la presencia de Guillermo Cuadra Fernández (colegio balear), que podría debutar como árbitro internacional la próxima temporada.