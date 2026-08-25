Fallece un varón tras ser atropellado por un turismo en la EX-104 en Villanueva de la Serena (Badajoz)

MÉRIDA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de mediana edad ha fallecido tras ser atropellado esta pasada madrugada por parte de un turismo en la carretera EX-104, en Villanueva de la Serena (Badajoz).

El suceso ha tenido lugar sobre las 4,30 horas de esta pasada madrugada, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos han acudido una unidad medicalizada de emergencia del SES, y medios de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil.