La Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca aúna senderismo con degustaciones, demostraciones o talleres

Presentación de la Feria de la CAstaña de Cabeza la Vaca - EUROPA PRESS

BADAJOZ 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Cabeza la Vaca celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre su XXI Feria de la Castaña, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 2025 y cuya programación aúna rutas de senderismo con el circuito gastro cultural 'La castaña y sus amigos' con demostraciones de corte de jamón, degustaciones, demostraciones o talleres, junto a una veintena de puestos y actividades musicales.

Otras propuestas son la exposición 'Raíz y tradición' con indumentaria de trajes e instrumentos musicales cedidos por el grupo folclórico Los Jateros, una visita cultural al municipio, una cata de vinos o distintas actuaciones musicales.

Previamente, durante este mes se está celebrando la denominada pre-feria, con talleres de decoración de velas o de cocina, el programa D'Rule con la obra de teatro 'Miles gloriosus' o el Festival de Jazz, ambos de la Diputación de Badajoz, o el programa de cine de mujeres rurales, además de una visita guiada a un matadero, una ruta de la tapa o una lectura dramatizada de 'Las Brujas' de Luis Chamizo.

La diputada de la Diputación de Badajoz María López, y el alcalde de Cabeza la Vaca, Luis David Zapata, han presentado este martes la XXI Feria de la Castaña, acompañados de la teniente de alcalde del municipio, María del Carmen Maya, y la coordinadora del evento, Felicidad Hernández, que ha detallado que presenta puestos de castañas, de embutidos, jamones, quesos, patés, dulces artesanos, aceites locales, chocolate, frutos secos o vino local y concluirá con la entrega del Premio Fercas 2026 a la Excelencia al mejor expositor.

En su intervención, María López ha destacado que se trata de una "cita singular" distinguida en 2025 como Fiesta de Interés Turístico Regional, lo que refrenda el trabajo "constante", "arraigo" y "mimo" con el que el ayuntamiento y los vecinos de Cabeza la Vaca han sabido cuidar, preservar y ensalzar un producto tradicional como la castaña.

Así, ha detallado que la feria está dirigida a divulgar y ensalzar este producto de tradición centenaria que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones, a la vez que impulsa la conservación de sus castañares garantizando la sostenibilidad ambiental y paisajística del entorno, con un impacto "directo" en la dinamización de la economía local al estimular la cadena de valor en torno a la producción, transformación, elaboración y comercialización de la castaña.

Cabeza la Vaca, ha destacado, cuenta con un "tesoro natural único en el conjunto de la provincia" con la mayor extensión de bosque de castaño del territorio pacense al albergar 256 hectáreas de este arbolado, por lo que se trata de un producto que, además de un recurso económico, es un pilar que vertebra el desarrollo cultural, turístico y económico de un municipio rodeado por dehesas de encinas y alcornoques y situado cerca del punto más alto de la provincia, lo que lo convierte en un reclamo turístico "excepcional" y un "referente" en la temporada de otoño.

PROMOCIÓN E IMPULSO ECONÓMICO Y SOCIAL

A continuación, Luis David Zapata ha puesto el acento en que la Feria de la Castaña se ha consolidado hoy en día en su segundo año consecutivo como Fiesta de Interés Turístico Regional, tras nacer hace más de dos décadas con "mucho esfuerzo y mucha ilusión", el trabajo del pueblo y el respaldo de la Diputación de Badajoz, cuya presidenta, Raquel del Puerto, inaugurará esta nueva edición en agradecimiento y reconocimiento del apoyo de la institución provincial.

Asimismo, ha definido esta feria como el evento más importante de Cabeza la Vaca por su repercusión en la promoción de la localidad y por el impulso económico y social que supone, y ha resaltado que la celebran con la "satisfacción" de alcanzar la distinción como Fiesta de Interés Regional, "más que merecida" porque reconoce el trabajo realizado durante estos años y compartido entre el ayuntamiento, con la colaboración de los empresarios locales y el respaldo de los vecinos, lo que permite seguir impulsando la proyección del pueblo dentro y fuera de la región.

El regidor también ha coincidido con la diputada provincial en invitar a visitar y vivir en primera persona este evento gastronómico que "va mucho más allá" de una feria, dado que representa una celebración de la identidad, lo que son y lo que tienen que ofrecer en el municipio, y permite disfrutar de los productos locales junto a una "amplia" programación con música en vivo, exposiciones, catas gastronómicas, rutas de senderismo o naturaleza.