La Feria del Libro de Badajoz arranca con el pregón de Palmira Márquez: "Los libros son un antídoto contra la soledad"

Publicado 11/05/2019 11:17:43 CET

BADAJOZ, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La XXXVIII Feria del Libro de Badajoz ha comenzado sus diez días de actividades este pasado viernes con el pregón de la agente literaria Palmira Márquez, quien ha hecho un alegato contra la piratería en el sector y ha alabado la vida rodeada de libros.

"Vivan con los libros, rodéense de libros. Así vivo yo, entre libros, un antídoto contra la soledad", ha señalado la pregonera, nacida en Badajoz, por lo que ha destacado el "honor" que supone estar pregonando la feria del libro de la ciudad.

"No me imagino la vida sin libros, nos declaramos amor eterno", señala Márquez, quien señala que el libro es su vida, no solo su trabajo. La piratería ha sido otro de los puntos centrales de su pregón, el daño que supone para el negocio del libro y todos los sectores a los que engloba.

Según indica la Feria del Libro en nota de prensa, Márquez ha realizado un repaso por una serie de informes públicos en los que se detallan datos relevantes sobre el número de lectores en el país, la edad media de los grandes lectores, número de librerías que han ido cerrando, sectores que más leen.

Desarrolla su labor profesional en el ámbito de la comunicación; es fundadora de Dos Passos, Agencia Literaria y Comunicación. Representa a más de cincuenta autores. También ha publicado dos libros, escritos con Silvia Grijalba, en los que mezclan literatura y cocina: 'Mujer profesional independiente busca ensaladas para compartir' y 'Mujer joven, alternativa, busca platos vegetarianos (sin tofu) para compartir'.

Antes del pregón ha tenido lugar el recorrido de las autoridades por el Paseo de San Francisco. En esta ocasión, el alcalde, Francisco Javier Fragoso Martínez, ha estado acompañado de la secretaria general de Cultura, Miriam Cabezas, del director de la Editora Regional, Francisco Amaya, de la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, y otras autoridades de diversas instituciones y ámbitos, así como de autores extremeños y algunos de los que van a presentar sus obras en la cita, como la escritora Paloma Sánchez Garnica.

El alcalde ha recordado que "leer es una transformación de los sentidos", que hace "viajar y sentir la magia". "Leer es empatizar con quien ha escrito la historia. Leer es pura diversión, entretenimiento", ha dicho. A través de un recorrido por diversos autores y sus obras, el alcalde ha acercado a los presentes a sus gustos en las letras, y a todo lo que se va a vivir en los diez días de feria.

La concejala de Cultura ha explicado que el cartel de la feria ha sido creado por Luis Fano, que representa a unos cubiertos acompañando a un libro a modo de plato, el menú de la Feria del Libro de Badajoz. Ha agradecido la labor de la Unión de Bibliófilos, que en esta ocasión conmemora la Eurociudad, con la vecina Portugal. Así como también ha reconocido la gran labor de Fundación CB con la Casa de las Letras. Más de 40 casetas, más de 6.000 niños, actividades para todas las edades, para todos los gustos.

Además, antes del pregón inaugural ha tenido lugar la animación teatral de Francis Lucas: Personajes en busca de autor. Dentro del marco de Feria del Libro de Badajoz se celebra la exposición bibliográfica 'La frontera de papel. Literatura portuguesa en España a principios del siglo XX. El diálogo ibérico' (Colección Antonio Sáez Delgado). Como en cada edición es organizada por la Unión de Bibliófilos y el Ayuntamiento de Badajoz organizan en uno de sus expositores.