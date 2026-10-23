Fernández Calle avanza que la prioridad nacional estará en los PGEx "fundamentalmente en vivienda y ayudas sociales"

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, se reúne con representantes del Círculo Empresarial Moralo - JUNTA DE EXTREMADURA

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha reafirmado que desde su departamento, dirigiod por Vox, van "a abundar mucho, por supuesto, en la prioridad nacional", que va a estar en los próximos presupuestos de la comunidad para 2027 "fundamentalmente en vivienda y en ayudas sociales".

Esta será "una de las patas" de la consejería que dirige en la Junta de Extremadura, que también trabajará por la desregulación, orientada a revisar cargas burocráticas innecesarias, mientras que el tercero de los pilares de su departamento es el de la "remigración", ha dicho.

Fernández Calle se ha pronunciado de esta forma en declaraciones a los medios este viernes antes de mantener un encuentro con representantes del Círculo Empresarial Moralo para abordar las dificultades administrativas que afectan a su actividad empresarial y conocer sus propuestas para simplificar trámites y agilizar procedimientos.

En su intervención, Fernández Calle ha resaltado que en este encuentro con los empresarios de Navalmoral no solo van a explicarles el "programa de desregulación de la consejería", sino que también quiere escucharles para conocer "cómo la Administración puede ayudarle, en este caso a los empresarios, a facilitarle su trabajo, que no es otro que la creación de riqueza y de empleo".

"Son ellos los que nos tienen que decir realmente dónde están las trabas burocráticas, dónde están esos problemas que se encuentran cuando quieren acceder a la Administración", ha señalado el vicepresidente extremeño, quien ha destacado que los empresarios son "una parte importantísima de la sociedad" y los "sufren muchas veces a la Administración".

En ese sentido, ha abogado por que "la Administración sea la que se acerque al ciudadano y, en este caso, al empresario", tras lo que ha recordado que en los incendios del pasado verano en la región fue la Administración, "que tiene la información de los ciudadanos", la que le dijo a cada uno de los afectados, qué ayudas le correspondían

"Es decir, la Administración fue la que se acercó al ciudadano, la que propuso al ciudadano y no esperó a que el ciudadano fuera el que diera el primer paso", ha señalado Fernández Calle, quien ha explicado que este supone un "ejemplo práctico" de lo que el Ejecutivo regional quiere implementar, no solo en los incendios sino en el resto de materias.

Según destaca el Ejecutivo regional, la reunión se ha enmarcado en el trabajo de la Vicepresidencia en materia de desregulación, orientado a revisar cargas burocráticas innecesarias, reducir duplicidades y facilitar la relación entre la Administración, los autónomos y las empresas, manteniendo las garantías exigibles en cada procedimiento.