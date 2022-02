El Festival Badakadabra llevará la magia de 11 artistas extremeños a 20 localidades pacenses

BADAJOZ, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del Festival de magia con encantamiento Badakadabra llevará la magia de 11 artistas extremeños a 20 localidades de la provincia, que serán sede de espectáculos de hipnosis, mentalismo, escapismo, magia infantil y familiar, música y humor, junto a cuatro talleres prácticos

Se trata de una programación promovida por el Área de Cultura y Deportes de la Diputación de Badajoz con la implicación de ayuntamientos, artistas, técnicos y público, y este año, tras el parón provocado por la pandemia, "vuelve la magia y la ilusión", como ha enfatizado en su presentación el mago Christian Magritte, con 24 actividades entre espectáculos y talleres.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha mostrado su satisfacción por presentar la programación de uno de los programas itinerantes, concebidos para acercar eventos culturales "interesantes y de calidad en sus diferentes formas de expresión" a localidades de la provincia.

Así, ha matizado que es un territorio en el que buena parte de sus municipios no supera los 20.000 habitantes, con lo que implica de escasa oferta cultural, pero que "llegan estos circuitos en los que están las propuestas más atractivas", como esta de Badakadabra, un festival apto para disfrutar en familia de la mano de 11 artistas extremeños, uno más que en la pasada edición, como es Emilio el mago y su estreno absoluto 'Clásicos con Magia' que hace un recorrido por la historia de la música a través de la magia.

El resto de profesionales son César Bravo, Chiqui Mendoza, Lola Mento, Christian Magritte, Fernando Flores, Mago Ono, Patri Zenner, Sergio Barquilla, Sete Martín y Víctor Cerro.

Según ha precisado Cabezas, entre todos ellos abarcan modalidades de espectáculos muy distintas, como hipnosis, mentalismo, escapismo, así como la magia infantil y familiar combinada con música y humor, además de cuatro talleres prácticos de magia que tendrán lugar en Esparragosa de la Serena, Puebla de Obando, Navalvillar de Pela y Villanueva de la Serena, según indica la diputación pacense en nota de prensa.

ESCUELA DE MAGIA

En este sentido, Ricardo Cabezas ha valorado que este año de 2022 es el de "afianzamiento" de Badakadabra como proyecto en el calendario de actividades culturales en los pueblos. Del mismo modo se consolida la 'Escuela de Magia' programada dentro del festival, y que facilita y posibilita a los niños un acercamiento a la magia paralelo a los espectáculos.

La coordinadora de Badakadabra de Proyecto Cultura, Marta Moreno, ha agradecido a su vez a la diputación su apuesta por un festival de magia "que desde que nació no ha parado de crecer", sumando nuevos artistas y espectáculos complementados con la Escuela de Magia, para niños asesorados por Fernando Flores y Lola Mento.

En representación del elenco de magos de esta edición, Christian Magritte ha indicado que no hay un festival igual en toda España "que hace llegar la magia a poblaciones que si no no podrían disfruarla", y que son ya tres generaciones las que enriquecen esta modalidad escénica que "regresa con mucha ilusión".

PROGRAMACIÓN

La programación se inicia el 25 de febrero en Salvatierra de los Barros a las 19,00 horas con Emilio el mago y su espectáculo 'Clásicos con Magia' en el patio de la ermita del Santísimo Cristo. Para el 4 de marzo, Mago Ono actuará también a las 19,00 horas con 'La Magia de Ono' en el cine-teatro Salón Modelo de Fuente del Maestre.

El 8 de marzo es el turno de Patri Zenner en Hinojosa del Valle con su obra 'El mágico viaje de Patri Zenner' en la pista polideportiva a las 17,30 horas. La siguiente cita es el 19 de marzo en Solana de los Barros con Sergio Barquilla y sus 'Trazos mágicos' a las 20,00 horas en la Casa de Cultura.

El 26 de marzo en Villanueva de la Serena actuará Fernando Flores a las 12,30 horas en la Plaza de España con su trabajo 'Magia para niñ@s de 3 a 117 años'. Además, impartirá un taller de escuela de magia a las 11,00 horas en el espacio cultural Rufino Mendoza.

Navalvillar de Pela acogerá de nuevo a Fernando Flores el mismo día y con el mismo espectáculo que el anterior. Será a las 20,00 horas en la Casa de la Cultura y el taller comenzará a las 18,00 horas en el mismo lugar.

Ya en abril, el día 2 Christian Magritte estará a las 16,00 horas en el recinto ferial de Aceuchal con su espectáculo 'La Magia de Christian Magritte'. Ese mismo día, Chiqui Mendoza viaja al Pabellón de Entrerríos con la obra 'El Gran Chiky' a las 21,00 horas. El Valle de la Serena será sede de la representación de Patri Zenner el 8 de abril a las 18,00 horas en la Plaza de España.

El 9 de abril, Magritte repetirá su espectáculo en Calzadilla de los Barros a las 19,00 horas en su Centro Cultural; y este mismo día en el nuevo teatro de la Casa de Cultura de Valdivia actuará César Bravo a las 20,30 horas con 'Magia y habilidad mental'.

Para el 11 de abril está prevista la actuación de Emilio el Mago a las 18,00 horas en el Centro Cultural de Alange con su 'Clásicos de Magia'. A las 20,00 horas del mismo día , Lola Mento llevará 'Lolamentando' a la Casa de la Cultura de Esparragosa de la Serena, impartiendo un taller a las 18,00 horas. Al día siguiente, 12 de abril, de nuevo Lola Mento actuará a las 18,00 horas en la Casa de Cultura de Puebla de Obando y su taller comenzará a las 16,00 horas.

El 13 de abril la cita es en el salón cultural Miguel Muñoz con Víctor Cerro y su 'Mentalismo de riesgo de Víctor Cerro' a las 21,30 horas en Fuente del Arco. Torremejía acogerá al Mago Ono el 16 de abril y su trabajo 'La Magia de Ono' a las 19,30 horas en el centro asociativo Francisco Ortega.

Patri Zanner repite el 22 de abril a las 18,00 horas su divertido viaje mágico en el salón de actos Federico García Lorca de Medina de las Torres. Ese mismo día, en Burguillos del Cerro, César Bravo llevará su obra 'Magia y habilidad mental' al centro sociocultural a las 20:00 horas.

Para finalizar, el 30 de abril actuarán Sete Martín en Cabeza la Vaca y Chiqui Mendoza en Tamurejo. El primero lo hará a las 19,30 horas en la Casa de Cultura y el segundo a las 20,00 horas en una nave municipal.