El Festival Folklórico Internacional celebra este jueves su ceremonia de apertura en el López de Ayala de Badajoz

BADAJOZ, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 42º Festival Folklórico Internacional de Extremadura, que tendrá lugar del 11 al 18 de julio, alberga este jueves día 13 con el desfile de todos los grupos por las calles del centro de Badajoz, la recepción ofrecida por las autoridades en el ayuntamiento y la ceremonia de apertura en el Teatro López de Ayala.

En concreto, a las 11,30 horas tendrá lugar el desfile de los grupos participantes, que partirán desde la avenida de Colón, Ramón y Cajal, calle Menacho, Francisco Pizarro, Virgen de la Soledad, Plaza de España, Obispo San Juan de Ribera y plaza de Minayo para finalizar el recorrido en el Paseo de San Francisco.

Posteriormente se dirigirán a la plaza de España o San Juan para participar en la recepción que las autoridades regionales, provinciales y municipales realizarán en el Ayuntamiento de Badajoz, a las 12,30 horas.

El inicio del Festival, ya por la noche, se realizará en la plaza de Minayo, a las puertas del López de Ayala a las 21,30 horas, donde se realizará el izado de las banderas de las agrupaciones participantes, mientras que a las 22,00 horas se iniciará en el teatro la ceremonia de apertura y la gala con los grupos participantes de esa jornada.

De este modo, actuarán la Asociación Coros y Danzas de Badajoz; Rancho Folclórico de Ponta do Sol, Madeira, Portugal y Conjunto Folclórico Trenčan de Eslovaquia.

El grupo anfitrión, la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz se creó en 1940 y ha actuado en gran número de poblaciones extremeñas y en la totalidad de las regiones españolas. Asimismo, ha representado a Extremadura y España en prestigiosos festivales internacionales de folklore de numerosos países de todo el mundo.

El segundo grupo en participar será el procedente de Portugal, Rancho Folclórico de Ponta do Sol de Madeira. Se fundó en 1981 con el objetivo de recopilar, preservar y difundir los usos, costumbres y tradiciones de la Región Autónoma de Madeira, en particular del municipio de Ponta do Sol.

A lo largo de su existencia ha funcionado como una auténtica Escuela de Folklore y Vida, donde se promueve la formación continua, teórica y práctica de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Con motivo de las ‘Festas do Concelho de Ponta do Sol’, organiza desde hace 25 años el Festival de Folklore Nacional e Internacional, transmitido por RTP Madeira e Internacional.

Por último, actuará el Conjunto Folclórico Trenčan de Eslovaquia, que se encuentra entre los mejores y más antiguos conjuntos de su país, y cuyo objetivo principal es preservar el folclore original de la región de la ciudad Trenčín (parte occidental de Eslovaquia) y adaptarlo de forma artística. Todas las actividades del conjunto permiten a sus miembros conocer las tradiciones populares, mejorar sus sentimientos estéticos y enseñarles la cultura del movimiento.