El festival Horteralia se prepara para una edición de récord en Cáceres con unos 10.000 asistentes

Foto de familia del festival Horteralia de Cáceres - HTL

CÁCERES, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Horteralia (HTL) celebra este fin de semana en Cáceres su décimo quinta edición para convertir la ciudad en capital nacional de la diversión, la música y la libertad de ser uno mismo. Unas 10.000 personas asistirán a los dos días de conciertos que se celebrarán en una gran carpa instalada en el recinto ferial en uno de los festivales más pintorescos del panorama musical.

Camela, Nebulossa, Ladilla Rusa, Los Inhumanos, Patricia Manterola, Amatria, Orquesta Nueva Línea y muchos más conforman una programación que cuenta con actuaciones el viernes, día 23, y el sábado 24, y que combina grandes éxitos populares, música actual y propuestas divertidas que encajan con el carácter de este festival organizado por Amantesdementes.

Sus promotores, Conrado Gómez y Sergio Martínez han presentado este martes los detalles de esta cita junto a la directora del Cemart, Amparo Jiménez; la diputada de la Diputación de Cáceres, Antonia Molina, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez.

El director ejecutivo del festival, Conrado Gómez, ha resaltado que "con el tiempo Horteralia se ha posicionado como un festival que sitúa Cáceres como una ciudad abierta, moderna y acogedora, y a Extremadura como un entorno magnífico como destino cultural".

Además, el director artístico de HTL, Sergio Martínez, ha destacado la apuesta de la organización por "seguir ampliando los espacios de diversión para los hortefans, con una ruleta de la suerte y un karaoke como novedad este año". Ha asegurado también que "cumplimos un sueño teniendo con nosotros a Camela en esta edición".

La directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart), Amparo Jiménez, ha resaltado que "una de las mejores cosas que puede hacer la cultura es regalarnos felicidad y Horteralia ha convertido en un festival la alegría, la libertad, diversidad y el sentido del humor".

También la diputada de Igualdad de la Diputación de Cáceres, Antonia Molina, ha señalado que Horteralia "se ha convertido en un espacio de alegría que muestra que Cáceres es una provincia llena de color".

Por último, el concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha incidido en que Horteralia "no es solamente un festival de música, es una experiencia que cada año reúne en nuestra ciudad a miles de personas que vienen a disfrutar, a compartir y, sobre todo, a pasarlo bien".

Los organizadores de HTL estiman una repercusión económica de alrededor de tres millones de euros, con más de 300 puestos de trabajo directos y la participación de unas 40 empresas proveedoras, en su mayoría extremeñas.

CANTAR, BAILAR Y DARLO TODO

El cartel de HTL combina artistas míticos de la música española con algunas de las propuestas más divertidas, actuales y originales del panorama musical. Dos jornadas para disfrutar de canciones que forman parte de la memoria colectiva, grandes éxitos del pop y espectáculos en los que el humor, la diversidad y la fiesta están garantizados.

El viernes 23 de octubre será el turno de Ladilla Rusa, Amatria, El Gato con Jotas, La Perra y El Cari y Neoverbeneo. Ladilla Rusa llegará a Cáceres para saldar una cuenta pendiente con el público de Horteralia, después de que el dúo no pudiera actuar en 2024. Su particular combinación de pop electrónico, humor y coreografías promete ser uno de los grandes momentos de la noche.

Compartirán cartel con Amatria, uno de los referentes del pop electrónico nacional; El Gato con Jotas, que llevará al escenario su original reinterpretación de la música tradicional; La Perra y El Cari, con su propuesta de electropop provocador; y Neoverbeneo, que convertirá los grandes éxitos populares en una auténtica verbena contemporánea.

El sábado 24 de octubre llegará el turno de Camela, Patricia Manterola, Nebulossa, Orquesta Nueva Línea, Sharonne, Los Inhumanos y Los Desgraciaus, en una jornada que promete convertirse en una gran celebración de la música sin complejos.

Camela, uno de los grupos más queridos de la música española, hará cantar al público himnos como 'Cuando zarpa el amor' o 'Lágrimas de amor', mientras que la mexicana Patricia Manterola pondrá a bailar al recinto con éxitos como 'Que el ritmo no pare'. También estará Nebulossa, representante de España en Eurovisión 2024, que llevará a Cáceres su electropop y su popular 'Zorra'.

La fiesta continuará con la música latina de Orquesta Nueva Línea, el talento y el espectáculo de Sharonne, el humor festivo de Los Inhumanos y las canciones de Los Desgraciaus. Todo ello con la participación de Cherri Coke y el equipo de animación de Horteralia, encargados de mantener el ambiente festivo durante las dos jornadas.

Un karaoke para dar el cante y muchas más sorpresas

El festival volverá a convertir el Recinto Ferial de Cáceres en un espacio donde el público podrá disfrutar de numerosas experiencias y atracciones más allá de los conciertos.

Una de las principales novedades de esta edición será la instalación de un pequeño escenario de karaoke, donde los 'hortefans' podrán coger el micrófono y demostrar sus habilidades musicales. Una propuesta pensada para que los asistentes también puedan convertirse en protagonistas de la fiesta y, nunca mejor dicho, dar el cante.

El recinto mantendrá, además, algunas de las atracciones que se han convertido en señas de identidad del festival, como la popular capilla para casarse al más puro estilo de Las Vegas, los tradicionales coches de choque o la zona arcade, con juegos recreativos que permitirán viajar a otras épocas.

Tampoco faltarán el photocall del postureo, donde los asistentes podrán inmortalizar sus estilismos más extravagantes, ni el mercadillo kitsch, con todo tipo de artículos originales y objetos de lo más variopintos. La oferta se completará con una zona de foodtrucks con distintas opciones gastronómicas para reponer fuerzas entre concierto y concierto.

Asimismo, volverán a entregarse los tradicionales premios 'Riñonera de Oro' y 'Hombreras de Plata', con los que el festival reconoce los estilismos más originales, extravagantes y atrevidos de sus asistentes. Porque si algo caracteriza a Horteralia es que el público no se limita a disfrutar del espectáculo, sino que forma parte esencial de él.

Todo ello en una gran carpa de 4.000 metros cuadrados, que permitirá a los asistentes disfrutar de las actuaciones y del ambiente del festival con mayor comodidad, independientemente de las condiciones meteorológicas.

SERVICIO ESPECIAL DE BUS

Para facilitar el desplazamiento hasta el recinto ferial, el Ayuntamiento pondrá en marcha un dispositivo especial de autobuses urbanos, con el objetivo de favorecer una movilidad cómoda y segura.

Además del servicio habitual de la línea 4, el viernes 23 de octubre circularán dos autobuses articulados entre las 20,30 y las 4,00 horas, mientras que el sábado 24 habrá un autobús articulado de 15,30 a 21,30 horas y dos entre las 21,00 y las 3,30 horas. Ambas jornadas contarán también con autobuses de refuerzo entre las 3,00 y las 5,00 horas.

Los autobuses realizarán el recorrido desde el parque José María Saponi Mendo, en la avenida de Alemania, hasta la parada del bus del recinto rerial, facilitando así el acceso y el regreso. El precio del billete será de 1,30 euros y los servicios de refuerzo podrán abonarse con la pulsera cashless del festival.