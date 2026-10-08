El festival infantil de cuento Puertas al Bosque llenará de actividades el Parque de las VII Sillas de Mérida

Presentación del Festival Puertas al Bosque - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida y la librería La selva dentro impulsan una nueva edición del Festival Infantil de Cuento e Ilustración 'Puertas al Bosque', que se celebrará el 16 de octubre, en horario de 18,00 a 22,00 horas en el Parque de Las VII Sillas.

Con esta iniciativa, que impulsa el librero Mario Quintana, se pretende transformar una de las principales zonas verdes de la ciudad en un "gran escenario al aire libre" dedicado a la narración, la creatividad y el fomento de la lectura entre los más pequeños.

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha señalado que en esta propuesta cultural con "entidad propia" los niños convierten un espacio público en "un escenario de imaginación, de creación, de juego y de narración".

"La cultura no comienza cuando somos adultos. Empieza cuando descubrimos desde pequeños, leemos un cuento, nos cuentan una historia o, como en este caso que van a disfrutar los más peques, cuando entran por una pequeña puerta que está en un árbol y esperan descubrir a su personaje favorito", subraya Antonio Vélez.

Por su parte, Mario Quintana, propietario de la librería "La selva dentro" y organizador del evento, explica que el certamen ocupa uno de los espacios "más bonitos" de Mérida, con el objetivo llenarlo de niños en torno a la creación literaria infantil.

"Cuesta mucho a veces reunir a niños, cuesta más salir a la calle, queremos que los niños de diferentes colegios, de diferentes zonas de Mérida se conozcan; es el sitio adecuado sin que haya peligro, ya que el parque es grande y seguro", ha señalado.

La propuesta aprovechará el arbolado del parque para instalar pequeñas puertas inspiradas en el imaginario del Ratoncito Pérez. Los niños y sus familias contarán con campanillas para llamar la atención del público y dar paso al nacimiento de historias y cuentos espontáneos, informa el ayuntamiento en una nota de prensa.

La programación contará con cuentacuentos a cargo de docentes y autores de literatura infantil. Así, se podrá disfrutar del cuentacuentos de La historia del niño cóndor Kundur, de la mano de Priscila, y de Súper ratón, de Rubén Galván. La jornada incluirá música infantil y una zona de dinamización con profesionales y artesanos que expondrán fundas de libros artesanales, lettering, plantas, libros e ilustraciones.

Asimismo, La Carpandería habilitará un punto gastronómico con dulces y pizzas para facilitar la merienda-cena de las familias durante la tarde y noche.