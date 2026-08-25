El Festival Luna de Agosto de Reina (Badajoz) ofrece un viaje a la Edad Media con antorchas y música en directo

Presentación del Festival Luna de Agosto de Reina (Badajoz) - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Alcazaba de Reina (Badajoz) se transformará el próximo viernes, día 28, en el escenario del XXV Festival Luna de Agosto, una cita que, coincidiendo con sus bodas de plata, volverá a unir patrimonio, historia, teatro y música en directo en torno a la recuperación y puesta en valor de la memoria de la Campiña Sur.

Organizado por la Asociación Amigos de la Luna Llena y el Ayuntamiento de Reina, el festival comenzará a las 22,00 horas desde la Plaza del Ayuntamiento y celebrará este año el XV Memorial 'Cefe González Rubio', bajo el lema 'Acto por la recuperación del Patrimonio Histórico Artístico de la Campiña Sur'.

Durante la presentación este martes en Badajoz del evento, la diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la diputación pacense, Ana Belén Valls, ha destacado que el Festival Luna de Agosto es un "magnífico" ejemplo de cómo un municipio puede convertir su patrimonio en protagonista de una experiencia colectiva, capaz de unir cultura, historia, participación ciudadana y promoción del territorio.

Por su parte, el alcalde de Reina, Francisco González, ha subrayado que es una noche en la que el pueblo muestra con "orgullo" su historia, su patrimonio y la implicación de tantas personas que, año tras año, hacen posible que la Alcazaba vuelva a llenarse de vida con más de 1.000 personas. "Celebrar 25 ediciones es también reconocer el trabajo colectivo que ha permitido consolidar este festival como una de nuestras grandes señas de identidad", ha apuntado.

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