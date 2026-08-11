El Festival de Mérida lleva a su extensión de Cáparra seis obras del 13 al 18 de agosto y un pasacalles en Plasencia

Presentación de la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida para su extensión en Cáparra - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El yacimiento de Cáparra, tras un año sin programación debido a las obras de mejora de sus infraestructuras, vuelve a convertirse en escenario del Festival Internacional de Teatro de Mérida para albergar a seis producciones teatrales del 13 al 18 de agosto.

Esta extensión del certamen emeritense completa su programación en Cáparra con un pasacalles en Plasencia, en una edición que se consolida como "la primera y más extensa realizada hasta la fecha en la provincia de Cáceres".

En concreto, el programa arrancará el 13 de agosto con 'Cleopatra enamorada, el musical', protagonizado por Natalia Millán, Álex O'Dogherty, Paco Morales y Jokin González. El 14 de agosto se representará 'Alejandro y el eunuco persa', con David Gutiérrez, Alberto Lucero, Pablo Mejías y Miguel Pérez, junto al resto del elenco.

Al día siguiente, el 15 de agosto, el público podrá disfrutar de 'Los hermanos', protagonizada por Eva Isanta, Cristina Medina, Santiago Molero y Jasio Velasco. El día 16 será el turno de 'Jasón y las Furias', con José Vicente Moirón, Carmen Mayordomo, Gabriel Moreno y José F. Ramos en el reparto.

La programación continuará el 17 de agosto con 'Iconos o la exploración del destino', de Rafael Álvarez 'El Brujo'; y, finalmente, el 18 de agosto, 'La aparición' pondrá el colofón a la extensión de Cáparra de este año, con Paca Velardiez, Esmeralda Suárez, Irene Hernández y Carmen Moya en el reparto.

Como parte de esta extensión, la programación se completará con el pasacalles 'Regresos de Ulises: La Odisea', que llegará a Plasencia el 13 de agosto y a Mérida el día 14, a partir de las 20,30 horas, a cargo de Venus Silva y César Grande.

El director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, ha subrayado durante la presentación de la extensión del certamen la importancia de la extensión de Cáparra, que es la última en incorporarse y que cada año aumenta su programación.

Además, ha anunciado que la mayor parte de los espectáculos han vendido sus entradas y ha animado a la ciudadanía a que vaya a comprar las localidades aún a la venta "para no quedarse sin ellas".

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