El festival Womad presenta en Cáceres 32 grupos de 14 países con gran presencia femenina en el escenario de San Jorge

Publicado 11/04/2019 14:17:56 CET

El músico de soul John Ellison, la "reina del calypso" Calypso Rose o la turca Gaye Su Akyol figuran en el cartel

CÁCERES, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival Womad, que se celebra en Cáceres del 9 al 12 de mayo, ha desvelado su cartel completo en el que figuran artistas como el músico de soul John Ellison, la "reina del calypso" Calypso Rose, la turca Gaye Su Akyol o la cubana La Dame Blanche. Ellos forman parte de un elenco compuesto por 32 grupos o solistas de 14 países distintos que se darán cita en este certamen que este año tiene una fuerte presencia femenina, sobre todo en el escenario situado en la plaza de san Jorge.

A las voces de John Ellison, el músico de soul que conoció el racismo en su país, Estados Unidos, o la de Calypso Rose (Trinidad y Tobago), se unen la de Pascal Danaë, líder de Delgres, que tomó este nombre de un soldado negro que luchó contra la esclavitud en Guadalupe. Y la de la turca Gaye Su Akyol, que funde en su música un compromiso político y poético.

También actuará Les Négresses Vertes, un nombre asociado a una canción concebida como manifiesto antirracista, o Menwar, cuya trayectoria está inspirada por el pasado esclavista de su país, Isla Mauricio; así como la de la argentina Mica, militante de los derechos de la mujer.

España, Togo, Francia, Perú, Argentina, Turquía, Marruecos, Estados Unidos, Inglaterra, Isla de Mauricio, Cuba, Holanda, Senegal y Trinidad y Tobago son los países que estarán representados a través de sus músicas en esta nueva edición del festival Womad de Cáceres, que cumple veintiocho años.

A los citados se suman los españoles-argentinos de Colectivo Panamera, la cubana Yaite Ramos con su proyecto La Dame Blanche, el marroquí Maalem Hamid El Kasri, la española Maria Rodés, la hispanoperuana Mariella Köhn, los españoles de Quentin Gas & Los Zíngaros, el togolés Peter Solo y su grupo Vaudou Game, y los holandeses Jungle by Night.

Aunque la presencia extremeña es destacada en la programación del multitudinario espacio de la Plaza Mayor, con nombres "históricos" como Miguel Caldito, y recién estrenados, como DelRey y Seventh Sun, u otros como Les Motriz, EnVerea y El Cid, los grupos extremeños emergentes cuentan con un espacio propio en la plaza de Santa María, el denominado escenario IJEX@WOMAD. Allí desplegarán sus bagajes musicales Tree House, Free Mind, Pepe Peña & The Garden Band, Puerta Oeste, Los Tai Tabú, La Moma Vieja, J Vega y Arias.

Todos los detalles del festival han sido presentados este jueves por parte de la consejera de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias, que ha destacado la presencia femenina, sobre todo en el escenario de la plaza de San Jorge, al que ha bautizado como "Escenario woman".

Iglesias, que ha estado acompañada en esta presentación por la directora del Gran Teatro, Silvia González; la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero; el concejal de Cultura, Laureano León, y la responsable de Womad España, Dania Dévora, ha hecho "un llamamiento a la convivencia entre culturas en un tiempo en el que vemos agitarse con demasiada frecuencia las banderas de la exclusión.

Los conciertos y el resto de actividades se repartirán por diferentes espacios de la ciudad como la Plaza Mayor, las plazas de Santa María, San Jorge, las Veletas, San Mateo, el Palacio de Carvajal, la Filmoteca de Extremadura, el Instituto El Brocense, tres centros de mayores y la incorporación este año del Foro de los Balbos para alojar las ONGs y el Museo de Cáceres, para varios de los talleres.

LOS CONCIERTOS

El arranque de festival lo pondrán el jueves, a partir de las 20,00, los extremeños de EnVerea en la Plaza Mayor, donde actuarán también ese día Miguel Caldito y El Combo Utopía (20,45 horas), Quentin Gas & Los Zíngaros (21,45 horas) y Vaudou Game (22,50 horas).

El viernes, día 10, se despliegan los tres escenarios principales de Womad. En la Plaza Mayor, a partir de las 18,00 participarán DelRey, Seventh Sun (19,40), John Ellison & The Soul Brothers Orchestra (21,00), Colectivo Panamera (23,00) y Les Négresses Vertes (01,00). En la plaza de San Jorge intervendrán Mariella Köhn (17.,45), Mica (20,00), Maalem Hamid El Kasri (22,00), Gaye Su Akyol (00,00). Y en el programa extremeño IJEX@WOMAD, actuarán Arias (19,00), J Vega (21,00), Pepe Peña and The Garden Band (23,00) y Tree House (01,00).

El día de mayor afluencia, el sábado día 11, están previstos en la Plaza Mayor Les Motriz (18,45), El CID (19,40), Delgres (21,00), Calypso Rose (23,00) y Jungle by Night (01,00). En la plaza de San Jorge actuarán Mariella Köhn (taller, 16,45), Mica (taller, 17,45), Menwar (20,00), Maria Rodés (22,00) y La Dame Blanche (24,00). En la plaza de Santa María se completarán los conciertos extremeños de los grupos emergentes de Free Mind (19,00), La Moma Vieja (21,00), Los Tai Tabú (23,00) y Puerta Oeste (01,00).

TALLERES PARA ADULTOS Y NIÑOS

No faltarán tampoco a la cita los talleres de música, baile y la elaboración de objetos dirigidos a niños, jóvenes y adultos. El de Mariella Köhn (el viernes en el instituto El Brocense, 13,35, para jóvenes y, para niños, el sábado y domingo en el Museo de Cáceres, ambos a las 12,00) indaga en las raíces de los ritmos afroperuanos con percusión. El de Mica (sábado en la plaza de San Jorge, 17,45) en la percusión latina, y el de los senegaleses de Sicobana, con la colaboración de Cruz Roja (plaza de San Jorge, domingo, 11,30), en las melodías de la tradición africana.

En los dos infantiles que proponen Wolfworks y Creative Workshops, y que llevan por título El Espacio, se toma como motivo los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Se desarrollarán en el Museo de Cáceres el viernes a las 16,00 y 18,00 horas, el sábado a las 11,00, 12,30, 16,00 y 18,00, y el domingo a las 11,00 y 12,30 horas.

A la presencia personal de los artistas, se incorporan las obras cinematográficas que proyecta la Filmoteca de Extremadura, que acerca al público visiones de culturas lejanas en un ciclo de cuatro títulos (dos ficciones y dos documentales) dedicados al presente y a la historia de África: Maputo. Etnografía de una ciudad dividida (18,30), Twaaga y El africano que quería volar (18,00) y Sew the winter to my skin (12,00).

Más allá de la música, los relatos orales cobran protagonismo en Mundo de Palabras: una cita que se desarrollará en tres centros de mayores donde futuros actores extremeños leerán para mayores; habrá un encuentro con el poeta, músico y cineasta de Galicia Antón Reixa, y dos recitales músico poéticos, así como la actividad Más que palabras, dirigido por la actriz María José Goyanes (domingo, palacio de Carvajal, 13,00), como homenaje a mujeres poetas en lengua española, con música de piano en vivo.

El festival, que tiene el respaldo de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento cacereño a través del Consorcio Gran Teatro, incorpora, como cada año, un mercado en el Paseo de Cánovas. La iniciativa 'Cada Lata Cuenta' volverá a estar presente este año en colaboración con el ayuntamiento, con una serie de acciones de concienciación para fomentar el reciclaje de latas de bebidas.

Además, la organización ha elegido el lema 'Con CIVISMO, el WOMAD suena mejor', con el que pretende hacer llegar al público la necesidad de disfrutar del festival cuidando el entorno donde se desarrollan los conciertos, la parte antigua de Cáceres, que es Patrimonio de la Humanidad.