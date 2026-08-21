Finaliza la restauración de la iglesia de Malpartida de la Serena tras una inversión de más de 160.000 euros de la Junta

Ilesia de Nuestra Señora de la Asunción de Malpartida de la Serena (Badajoz) - JUNTA DE EXTREMADURA

MALPARTIDA DE LA SERENA (BADAJOZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Junta de Extremadura ha culminado las obras de restauración de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Malpartida de la Serena, con una inversión de más de 160.000 euros que ha permitido recuperar la cubierta, las fachadas, el interior y la torre del templo parroquial, construido entre los siglos XV y XVI.

Se trata de una actuación que ha permitido devolver al edificio a "su estado original y garantizar su conservación para el futuro". El templo, de estilo gótico-renacentista y con más de cinco siglos de historia, se ubica en el centro de la localidad y está protegido como Bien de Interés Patrimonial.

Durante los meses de trabajo, una empresa especializada ha llevado a cabo tareas de limpieza, reparación de grietas, sustitución de la cubierta, tratamiento de fachadas y restauración de la torre y el campanario, según ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Entre las actuaciones más destacadas, financiadas con fondos europeos Feder, figuran el retejado completo de la nave, la eliminación de humedades y vegetación en las fábricas, el sellado de grietas en bóvedas y muros, la instalación de nuevos canalones y la colocación de una barandilla metálica en la escalera de la torre para mejorar la seguridad.

Con esta intervención, la Junta de Extremadura reafirma su compromiso con la protección del patrimonio histórico extremeño y contribuye a poner en valor "un edificio emblemático" para la identidad cultural de Malpartida de la Serena y de toda la comarca de La Serena.