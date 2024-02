El fiscal de Seguridad Vial de Extremadura no ve "hoy por hoy" trascendencia penal en las protestas de agricultores

MÉRIDA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fiscal de Seguridad Vial de Extremadura, Diego Yebra, ha afirmado que, tal y como se están produciendo los hechos, no ve "hoy por hoy" trascendencia penal en las protestas que están realizando los agricultores en la comunidad.

"En principio parece una reivindicación pacífica que no ocasiona nada más que quebrantos a los diferentes usuarios y eso no sería delictivo en ningún caso", ha espetado, al tiempo que ha señalado que cuando los agricultores realizan un corte de carretera "están en sus legítimas reivindicaciones", siempre y cuando esto no vaya acompañado de otras circunstancias como por ejemplo tapar señales o generar una situación de "caos en el tráfico".

De este modo, a preguntas de los medios este miércoles en Mérida sobre si los cortes de tráfico por las protestas de agricultores que se están produciendo en Extremadura pueden derivar en algunos casos en delitos o únicamente en infracción administrativa, ha dicho que "todo depende de la situación".

"Si generan un grave riesgo para la circulación obstaculizando el tráfico de manera que una persona no puede llegar al hospital y sufra una lesión, si genera un grave riesgo en que se ponen en una zona no permitida y los conductores no pueden pasar depende del atestado pero puede instruirse a lo mejor un delito", ha dicho Yebra a preguntas de los medios con motivo de su asistencia a la presentación del libro 'Delitos imprudentes de tráfico vial. Práctica policial'.

REIVINDICACIÓN "PACÍFICA"

En todo caso, ha indicado que la que está realizando el campo extremeño "en principio parece una reivindicación pacífica que no ocasiona nada más que quebrantos a los diferentes usuarios y eso no sería delictivo en ningún caso", aunque "si llega a más y que por ello haya un fallecido, una persona que tenga que trasladarse, una ambulancia que no pueda llegar, entonces ahí ya puede haber cierta responsabilidad, lo cual habría que valorar para ver las circunstancias del caso".

"En principio, mientras las protestas sean pacíficas no debe ser considerado delito", ha espetado Yebra, quien ha añadido que esto no depende del número de usuarios afectados sino de la "casuística".

"Evidentemente cuando hacen un corte están en sus legítimas reivindicaciones, que es cierto que afectan a todos los usuarios y es un quebranto muy importante, un menoscabo de 'quiero llegar a tiempo a mi trabajo' o 'tengo que acudir a una visita o tengo un cliente' es un perjuicio tremendo, pero de ahí a que sea delictivo con estas circunstancias no lo veo", ha insistido el fiscal.

"Otro tema es que no pueda llegar, tapen una señalización, rompan un stop o generen una situación de caos en el tráfico... ahí sí puede ser conflictivo", ha reseñado, al tiempo que ha incidido en que él "hoy por hoy mientras no vayan a más" no le ve "trascendencia penal" a las protestas en la comunidad.

Al respecto, ha recordado que el Código Penal contempla en su artículo 385 lo que es colocación de obstáculos imprevisibles o la mutación de señalización importante. "Es cierto que si arrancan en una rotonda un stop, eliminan la señalización de dirección obligatoria o algo así eso podría tener cierta trascendencia, pero de momento no me consta, no hay ningún atestado en que lleguen a esos extremos, únicamente están cortando el tráfico por lo que me refieren", ha apuntado.