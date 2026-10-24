Fuente de Cantos convoca el XXXII Premio Internacional de PinturaFrancisco de Zurbarán, dotado con 11.000 euros

Cartel del XXXII Premio Internacional de Pintura Francisco de Zurbarán. - AYUNTAMIENTO DE FUENTE DE CANTOS

FUENTE DE CANTOS (BADAJOZ), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuente de Cantos ha convocado el XXXII Premio Internacional de Pintura Francisco de Zurbarán, una de las citas culturales más destacadas de la localidad, que vuelve a situar en el centro de la creación artística la figura del pintor del Siglo de Oro español, nacido en esta villa pacense.

Con una dotación total de 11.000 euros en premios, el certamen está abierto a artistas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, que podrán concurrir con obras de temática, estilo y técnica libres, realizadas sobre soporte rígido, lienzo o tabla. Las pinturas deberán tener unas dimensiones mínimas de 90 por 70 centímetros y no superar los dos metros lineales en ninguna de sus dimensiones.

El plazo para presentar las obras en formato digital permanecerá abierto hasta el 22 de noviembre. Los artistas podrán participar mediante el envío postal de la imagen de su obra y la documentación requerida o a través de la modalidad online, disponible en la página web municipal.

Una comisión de expertos realizará una primera selección atendiendo a la calidad artística de las propuestas y al cumplimiento de las bases. La resolución de esta fase se comunicará a los participantes antes del 5 de diciembre. Los autores seleccionados deberán entregar sus obras originales antes del 16 de diciembre en el Centro de Interpretación Museo Francisco de Zurbarán, situado en la plaza de la Constitución de Fuente de Cantos.

CUATRO PREMIOS Y UNA DOTACIÓN DE 11.000 EUROS

El XXXII Premio Internacional de Pintura Francisco de Zurbarán contempla cuatro galardones, todos ellos acompañados de un busto del pintor. El primer premio está dotado con 4.000 euros; el segundo, con 3.000 euros; y el tercero, con 2.000 euros. Habrá otro premio, que concederá el jurado popular, dotado con 2.000 euros.

Los tres primeros premios serán otorgados por el jurado de expertos, mientras que el cuarto corresponderá a la obra más votada por los visitantes de la exposición. Este reconocimiento popular es compatible con los premios concedidos por el jurado profesional, por lo que una misma obra podrá optar a ambos reconocimientos, según ha explicado el consistorio fuentecanteño.

La votación popular, dirigida a personas mayores de 16 años provistas de DNI, permanecerá abierta desde la inauguración de la exposición hasta el 21 de enero.

EXPOSICIÓN EN FUENTE DE CANTOS Y BADAJOZ

Las obras seleccionadas se expondrán en la Sala de Exposiciones del Centro de Interpretación Museo Francisco de Zurbarán de Fuente de Cantos hasta el 21 de enero. Posteriormente, la muestra se trasladará a la Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz, ampliando así la proyección del certamen y acercando las propuestas artísticas seleccionadas a nuevos públicos.

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Fuente de Cantos y se incorporarán a su patrimonio cultural, contribuyendo a enriquecer el legado artístico municipal.