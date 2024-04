Gallardo (PSOE) celebra la decisión de Sánchez porque "fortalece" la democracia: "el todo vale solo sirve para destruir"

El secretario general del PSOE de Extremadura, atiende a los medios de comunicación durante su vista a la comarca de La Vera. - PSOE EXTREMADURA

LOSAR DE LA VERA (CÁCERES), 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha celebrado la decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente del Gobierno porque considera que contribuye a "fortalecer el principio democrático".

"Rendirse ante la desinformación creo que es rendirse también ante la democracia", ha señalado Gallardo, quien considera que para fortalecerla "hay que poner en marcha medidas", de tal forma que espera que no quede solo en una reflexión.

Medidas, ha añadido, que "contribuyan decididamente por parte de todos", incluido su propio partido, el PSOE de Extremadura, que "tiene muy claro" que no permitirá que ningún miembro "traslade insultos, traslade descalificaciones o traslade bulos".

A preguntas de los medios de comunicación sobre estas medidas, ha señalado que "para reforzar la democracia" hay que tener siempre un principio recogido en la Constitución, en alusión al derecho a la información, al tiempo que ha remarcado que la Carta Magna "no dice nada" sobre "el derecho a la desinformación", ni sobre "el derecho a destruir a las familias" ni sobre "el derecho al bulo".

Para Gallardo, es "fundamental" que los partidos hagan "conciencia" y lleguen a acuerdos para tomar medidas de consenso para poder "trasladar a la ciudadanía española que la política es la solución a los problemas y no se puede convertir en el problema", porque, en tal caso, "no es política, es politiqueo".

"Para que sea política los ciudadanos nos tienen que ver ejemplares", y para que los ciudadanos no se dividan, no se rompan, para que no insulten, no pueden ver ni insultos, ni descalificaciones, ni mentiras en el Congreso de los Diputados", ha señalado.

Sobre los días que se ha tomado Sánchez para decidir su futuro, ha dicho que esta reflexión debe servir para la ciudadanía tenga "conciencia de lo importante que es la democracia y, sobre todo, que en democracia no todo vale".

"La libertad de expresión, el derecho a la información" la tienen todos los ciudadanos, pero "lo que no vale es la desinformación" que "acaba destruyendo las familias".

Detrás de cada político, ha dicho, "siempre hay una persona" y un "entorno familiar que es el que sufre", que además "no suele compartir en la mayoría de los casos ese impulso esas ganas de contribuir a la sociedad pero que lo respeta porque lo quiere", ha dicho.

Por tanto, considera que estos cinco días han servido para que "la gente entienda" que los políticos son "humanos" y que "no todo vale", ha dicho Gallardo, para añadir que "todo lo que estamos viviendo" es fruto, probablemente, del "auge de los partidos extremos a ambos espacios", la extrema izquierda y "especialmente, la extrema derecha, todo ello unido a la digitalización.

"Antes teníamos identificados los medios", ha apuntado, que podían ser "más ácidos o menos ácidos", podían ser "más críticos o menos críticos", pero "siempre la noticia se daba en base a la verdad", de modo que "el todo vale no sirve más que para polarizar, para destruir y sobre todo para llevarnos a una sociedad donde la convivencia se rompe".

Miguel Ángel Gallardo ha realizado estas declaraciones en Losar de la Vera, donde ha visitado una empresa local en el marco de una jornada de trabajo en la comarca, que incluye la celebración de una ejecutiva regional en Jaraíz.