El ganador del XXII Certamen de Pintura de la Feria Ganadera de Zafra 2023 recibirá 800 euros de premio

El ganador del XII Certamen de Pintura de la Feria Internacional Ganadera y 570 Tradicional de San Miguel de Zafra (Badajoz) 2023 recibirá 800 euros de premio.

Convocado por el Ayuntamiento de Zafra a través de la Universidad Popular, el certamen concederá también una mención especial de 100 euros.

Podrán participar aquellas personas mayores de 16 años y las menores, con autorización del padre, madre o tutor legal, y el plazo de admisión de obras será del 29 de agosto al 14 de septiembre.

Las obras serán de temática, técnica y soporte libre, y se admitirán todas las tendencias y corrientes estéticas, aunque será condición indispensable que sean originales, recientes, y no hayan sido premiadas en otros certámenes. Además, las dimensiones de las obras, independientemente del marco, tendrán un máximo de 160 centímetros y un mínimo de 60 centímetros.

En cuanto a la admisión de las obras, se deberá realizar en el registro de entrada del Ayuntamiento de Zafra, situado en la Plaza del Pilar Redondo, s/n, consignando que se participará en el XXII Certamen de Pintura 'Feria Internacional Ganadera', desde el 29 de agosto al 14 de septiembre, de lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 horas.

Se deberá adjuntar un sobre cerrado que contenga en su exterior el nombre de la obra y, en su interior, fotocopia del Documento Nacional de Identidad, número de teléfono del autor o autora, currículum vitae o nota biográfica y fotografía en color de las obras que presenta, informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Zafra.

FALLO DEL JURADO

Por otra parte, el jurado estará compuesto por personas relacionadas con la cultura y el arte, y por representantes del Ayuntamiento de Zafra, quienes seleccionarán de la totalidad de las obras aquellas que serán expuestas.

Asimismo, el fallo del jurado se conocerá el día de la inauguración de la muestra, el jueves 21 de septiembre a las 19,00 horas en el Pabellón Central del Recinto Ferial, momento en el que el autor o autora deberá firmar la obra.

Igualmente, con las obras seleccionadas se establecerá una exposición en el Pabellón Central que permanecerá desde el 21 de septiembre hasta el 3 de octubre.

También, las obras se deberán presentar debidamente protegidas (con material plástico o irrompible), así como los anclajes para colgarlas puestos. En caso de ir enmarcadas lo harán con un listón o junquillo (máximo 3 centímetros), las presentadas en cristal no se admitirán. Si no viniera enmarcada o con los anclajes, la organización no se hace responsable del posible deterioro de las obras.

La obra premiada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Zafra y se expondrá en una de las dependencias municipales de Turismo a la vista del público durante un año.

Una vez finalizada la Feria Internacional Ganadera, las obras no premiadas podrán retirarse a partir del día 16 de octubre y en el plazo de un mes de 9 a 14 horas presentando el resguardo correspondiente en el Pabellón Central del Recinto Ferial. En caso contrario, pasarán a formar parte del patrimonio artístico del consistorio.

Además, el Ayuntamiento de Zafra no será responsable por causa alguna, de la pérdida, deterioro o extravío de las obras que concurran a este certamen durante el plazo de duración. No suscribiendo póliza de seguro al efecto que cubra riesgo alguno.

Finalmente, la participación en este certamen supone la aceptación de las bases y del fallo del jurado, que será inapelable.