El Gobierno de Cáceres da por hecho que no habrá festejos taurinos este año porque no se arreglará la plaza de toros

El Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres da por hecho que no habrá festejos taurinos en las próximas Ferias de San Fernando en la ciudad, que se celebran a finales de mayo, ya que ninguna empresa se ha interesado por organizarlos, y porque no se va a realizar la reforma necesaria en la plaza de toros Era de los Mártires.

El portavoz municipal, Andrés Licerán, ha señalado que mientras no esté arreglada la cubierta del coso "no puede haber toros ni absolutamente nada" en este inmueble. "Si no se arregla la plaza será complicado, porque no vamos a poner en riesgo a ningún cacereño o cacereña en ese establecimiento", ha incidido al tiempo que ha anunciado que "ninguna" empresa se ha interesado por la organización de festejos taurinos.

"Esto no es un interés especial del equipo de Gobierno, que lo que va a hacer es respetar el acuerdo del Pleno de que no hubiera subvenciones públicas para este tipo de eventos", ha añadido el portavoz en alusión al acuerdo municipal para no dedicar fondos públicos a los festejos taurinos.

Esta moción, que se aprobó en marzo de 2016 con los votos de todos los grupos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú), llevó a que la ciudad se quedara sin toros ese año y que, después, hayan sido empresas privadas las encargadas de organizarlos en otras ferias.

Este año la plaza de toros cacereña no abrirá la puerta grande porque ninguna empresa se ha interesado y porque el inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), necesita una actuación en la cubierta, para la que había presupuestados 360.000 euros en un proyecto que el PP ha pedido que se ejecute.

Licerán ha indicado este viernes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, que aunque el Ejecutivo cacereño "conoce la obligación" de proteger este inmueble por su catalogación, el equipo de Luis Salaya "tiene otras prioridades" de inversión, como son las actuaciones en los diferentes barrios de la ciudad.

"Con el estado en el que dejaron ellos (el PP) la ciudad y los barrios, la prioridad es actuar en los barrios y no adecuar una cubierta de una plaza de toros y, seguramente, si ellos no hubieran tomado la decisión de bajar el IBI tendríamos más dinero en el ayuntamiento para poder efectuar este tipo de reparaciones", ha espetado el portavoz, que ha reprochado al PP que esté "preocupado" por la plaza de toros cuando hay otras inversiones en la ciudad más prioritarias.

Cabe recordar que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Cáceres pidió ayer al alcalde de la ciudad Luis Salaya que actúe de "manera urgente" en la plaza de toros Era de los Mártires, ya que es un Bien de Interés Cultural con más de 170 años de historia, y ha criticado que un monumento tan importante como éste "se abandone y no se actúe sobre él, solo porque no quieran toros en la ciudad".