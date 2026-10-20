El Gobierno licitará por 16,9 millones las obras de rehabilitación del firme en la A-66 entre Torremejía y Villafranca

Obras de rehabilitación en la A-66 - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BADAJOZ, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la licitación del contrato de obras para la rehabilitación estructural del firme a lo largo de 17,5 kilómetros de la autovía A-66, en el tramo entre las localidades pacenses de Torremejía y Villafranca de los Barros, por un valor estimado de 16,9 millones de euros (IVA no incluido).

La actuación se ubica entre los kilómetros 641,5 y 659 de dicha autovía, a su paso por los términos municipales de Torremejía, Mérida, Almendralejo y Villafranca de los Barros.

El objetivo de las obras es "mejorar el comportamiento estructural del firme y reforzar sus características superficiales" en un tramo que presenta deterioros asociados al agotamiento del firme y al incremento del tráfico pesado registrado desde su puesta en servicio, señala el Ministerio de Transportes en una nota de prensa, en la que señala que se mejorarán las condiciones de circulación y seguridad vial.

En concreto, los trabajos previstos incluyen el fresado y reposición posterior en el tronco de la autovía, ramales, enlaces, estructuras, carriles de cambio de velocidad y arcenes, en un espesor que dependerá del estado de deterioro.

En el tronco, carriles de cambio de velocidad y arcenes se recrecerá el espesor de firme, y en las estructuras se realizará además la impermeabilización del tablero, el sellado de grietas y la reposición de las juntas de dilatación. También se mejorará el firme de los caminos de servicio contiguos a dicho tramo de autovía, empleando parte del material resultante del fresado.

Por último, se realizará la reposición de ciertos elementos que hayan sido afectados por las obras como las marcas viales, balizamiento, bucles electromagnéticos de aforo y bordillos afectados, señala.