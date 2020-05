Las guarderías privadas que no abrirán este lunes en Extremadura "por responsabilidad" se elevan a 85

MÉRIDA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (Aceigex) han anunciado que un total de 85 de estos espacios no abrirán este próximo lunes "por responsabilidad" a pesar de que podrían hacerlo al entrar las provincias de Cáceres y Badajoz en Fase 2.

En un comunicado, la organización ha elevado la cifra de centros que inicialmente no tenían previsto abrir sus puertas, aunque advierten de que podrían ser más dado que no han podido contactar con muchos de ellos al no existir un censo.

Tal y como ya han indicado, el motivo por el que sus puertas permanecerán cerradas es que consideran una "incongruencia" que la consejera de Educación y Empleo "cierre los centros públicos alegando motivos de salud" y permita que los centros privados abran "exponiendo" a sus alumnos a posibles contagios.

Una decisión que adoptan a pesar de que suponga "no ingresar nada y tener que soportar los gastos fijos de los centros", pero entienden que es su "responsabilidad velar por la salud" de los alumnos y equipos educativos, puesto que "las normas de distanciamiento y sanitarias son imposibles de cumplir en niños tan pequeños".

"Es mejor no precipitarnos en la apertura a pesar del coste económico", añade la asociación en un comunicado en el que señala que entienden el "problema de conciliación" que esta decisión supone para muchas familias, pero que según Aceigex "la inmensa mayoría apoyan".

Aceigex ha escrito dos cartas a la Consejera de Educación explicándole la situación de incertidumbre que atravesaban los centros al recibir directrices "contradictorias" de las diferentes administraciones y organismos públicos.

La "única respuesta" recibida tras dos semanas de llamadas diarias es que se les informará de las decisiones. Para esta asociación, que representa a los centros que atienden a la mitad de los escolares de 0 a 3 años, la "estrategia" de la Consejería de Educación y la Junta de Extremadura ha sido dejarles abrir para que los centros privados "asuman la conciliación de las familias que tengan que reincorporarse a su actividad laboral, obviando el riesgo que ello puede suponer" para los alumnos y el equipo educativo.